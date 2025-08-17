Sorpresivamente Bettina Romero descubre que los kioscos cierran…

La ex intendenta Bettina Romero publicó en redes sociales un mensaje alarmado: “Preocupante: Muchos kiosqueros enfrentan impuestos altísimos, tarifas impagables, alquileres en dólares y una caída del consumo que los deja al borde del cierre”. Hasta aquí, un diagnóstico que podría firmar cualquier cámara empresarial. El detalle: la autora del tuit es hija de Juan Romero, ex gobernador de Salta durante más de una década, y miembro de una familia que ha respaldado las políticas nacionales de Javier Milei, esas mismas que aceleraron la caída del consumo y dispararon los costos para pymes y comercios.

El posteo, que incluye un enlace a una nota sobre el cierre de 16.000 kioscos en un año, es un ejemplo de memoria selectiva. Quien hoy se indigna por las tarifas “impagables” y la presión fiscal es parte de un clan político que no solo aplicó y defendió recetas de ajuste en Salta, sino que ahora avala a un gobierno nacional que hizo del shock económico su bandera.

Romero hija denuncia “impuestos altísimos” y “alquileres en dólares”, como si hubiera aterrizado recién en el país y no hubiera gobernado la capital salteña entre 2019 y 2023, tiempo suficiente para ver —y también para decidir— qué rumbo económico tomaba la ciudad.

La ironía se acentúa cuando se recuerda que Juan Romero, su padre, dejó tras su paso por la gobernación una estructura provincial marcada por endeudamiento, obras inconclusas y un entramado de beneficios para grandes grupos empresariales que poco o nada favorecieron a los pequeños comercios que hoy ella dice defender.

La indignación de Bettina también pasa por alto que tanto ella como su familia política han respaldado explícitamente al presidente Javier Milei, cuyas medidas —devaluación, quita de subsidios y liberalización de precios— son responsables directas de la contracción del consumo y del tarifazo que hoy ahoga a los kiosqueros.

En ese contexto, su mensaje suena menos a advertencia genuina y más a un intento de despegarse de las consecuencias de las políticas que apoyaron.

Quizás la ex intendenta tenga razón: Salta necesita más trabajo y producción. Pero si esa receta se hubiera aplicado antes, cuando ella y su familia tenían poder de decisión, tal vez hoy los kiosqueros no estarían cerrando sus persianas.