Se registra un femicidio cada 36 horas en el país, según informó el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.

El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” informó que son 164 los femicidios en Argentina en lo que va de 2025.

Además hay en el país un femicidio cada 36 horas y hubo 15 en el mes de agosto según el informe elaborado a partir del análisis de medios de comunicación entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.

La investigación revela que hubo “264 intentos de femicidio” y que “el 15% de las víctimas había realizado una denuncia”.

También precisa que “14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad” mientras que el 42% de los homicidas eran pareja de la víctima, el 29% ex novio, y luego le sigue algún familiar (9%).

Sobre las formas en las que fueron asesinadas, el informe señala que el 24,4%, con arma de fuego; el 22%, con arma blanca; 19,5%, con asfixia, 14,6% sin datos; 13,4%, a golpes y el 6,1% quemadas.

Hasta el domingo 31 de agosto 133 niños perdieron a sus madres por la violencia de género.