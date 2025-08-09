Siniestro vial en Güemes: Sospechan de un concejal 

Tras el choque, el conductor huyó del lugar, dejando el vehículo y sin socorrer a las ocupantes de la moto, una mujer y una niña.

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, ha iniciado una investigación exhaustiva sobre un incidente vial que tuvo lugar en la localidad de Campo Santo el pasado 1 de agosto. El suceso involucra la colisión entre una moto marca Gilera y un vehículo Volkswagen, en circunstancias que aún se están esclareciendo.

Tras recibir el informe inicial de la Comisaría Segunda de Campo Santo, el fiscal Vilar Rey ha desplegado una serie de medidas investigativas para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades. Entre estas acciones se incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en la zona del incidente, con el objetivo de obtener imágenes que puedan aportar claridad sobre la dinámica del choque. Asimismo, se están tomando testimonios a posibles testigos del hecho, así como a las personas involucradas, con el fin de recabar información de primera mano.

Un aspecto clave de la investigación es la elaboración de un informe accidentológico por parte del departamento de Criminalística, que permitirá analizar las condiciones del lugar del accidente, las características de los vehículos involucrados y otros factores relevantes para determinar las causas del choque y establecer si hubo alguna infracción a las normas de tránsito.

De acuerdo con el informe preliminar de la Comisaría Segunda, el incidente se produjo cuando la moto, en la que viajaban una mujer y su hija, circulaba en sentido sur a norte por la zona centro de Campo Santo. En ese momento, el vehículo Volkswagen, que se desplazaba en sentido oeste a este, habría colisionado con la moto.

Lo que agrava aún más la situación es que, tras la colisión, el conductor del automóvil, presuntamente en estado de ebriedad, se dio a la fuga sin detenerse a prestar asistencia a las damnificadas. El sospechoso abandonó el vehículo en el lugar del hecho, dejando incluso la llave de ignición en su interior.

Como consecuencia del impacto, tanto la madre como la hija que viajaban en la moto sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas al hospital de la ciudad de General Güemes para recibir atención médica. En tanto, ambos rodados fueron llevados a la dependencia policial local, donde permanecen en calidad de resguardo hasta que se acredite la titularidad de los mismos y se realicen las pericias correspondientes.

En las próximas horas, se espera que se cuente con el certificado médico detallado y la historia clínica de la víctima, lo que permitirá evaluar la gravedad de las lesiones sufridas. A su vez , se está trabajando en la identificación del responsable del hecho, para que pueda ser citado a declarar y responder por sus acciones.