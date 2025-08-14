Siniestro en Castañares: una víctima fatal del fuego 

En la madrugada del domingo, un incendio en una casa en la zona norte de la ciudad, resultó en el hallazgo de un hombre fallecido en su interior.

Se reportó un incendio en una vivienda ubicada en el Grupo 244 Viviendas del barrio Castañares, el incidente resultó en el hallazgo de un hombre de 49 años sin vida en el interior de la propiedad.

Inmediatamente, se ordenaron las medidas protocolares correspondientes en la escena del suceso, y se dispuso el traslado del cuerpo para realizar los estudios necesarios que permitan determinar tanto la causa precisa del fallecimiento como la identificación formal de la víctima.

Según informó la fiscal a cargo, las primeras investigaciones sugieren que el fallecido sería uno de los habitantes de la vivienda, y que su deceso habría sido consecuencia directa de los efectos del incendio. No obstante, se espera la confirmación oficial a través de los informes periciales y las diligencias adicionales que se están llevando a cabo para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon este lamentable hecho.