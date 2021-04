A pesar de que el acceso a los métodos anticonceptivos es gratuito, en la provincia de Salta no es fácil conseguirlos. Gran parte de las personas lo hacen con fondos propios. (Guadalupe Macedo-)

Los anticonceptivos deben están disponibles en hospitales y centros de salud para todos para que puedan tener una planificación de reproducción responsable y el cuidado de la salud sexual. El acceso a estos métodos evita embarazos, abortos y enfermedades de transmisión sexual.

En Salta, una de cada ocho mujeres no tiene acceso a métodos anticonceptivos, aunque deseen tener hijos o deseen postergar un embarazo, según el análisis del Observatorio de la Ciudad de Salta. La provincia es una de mayor insatisfacción en la planificación familiar a nivel país, esto representa el 12, 7% según la Encuesta Nacional Sobre Salud Sexual y Reproductiva de INDEC.

El acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuito está establecido por la ley argentina. Este derecho está reconocido en la ley 25673 de salud sexual y procreación responsable y en la ley 26130 (de anticoncepción quirúrgica). Establecen que todo ciudadano debe acceder gratuitamente en hospitales y centros de salud, obras sociales y prepagas a un método anticonceptivo de los incluidos en el Plan Médico Obligatorio: preservativos, pastillas, inyectables, DIU, anticoncepción de emergencia y anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía) e implante subdérmico.

A pesar que la ley garantice el acceso a los métodos anticonceptivos, es difícil acceder a ellos. Al acercarse a los centros de salud y hospitales no es sencillo acceder.Muchas veces son negados por el personal o se ponen trabas.Se cuestiona la decisión de la persona y muchas veces los centros no cuentan con los insumos necesarios. Jóvenes denuncian que al acercarse a centros de salud le piden explicaciones de porque quieren preservativos o les piden que hagan consulta con ginecólogos dándoles turnos a largos periodos de tiempo, haciendo que no puedan acceder a los métodos anticonceptivos en ese momento.

En las últimas semanas en la provincia de Salta se dieron a conocer caso de mujeres que piden el acceso a la anticoncepción quirúrgica, la ligadura de trompas, la cual fueron negadas a pesar que la ley establece que toda persona gestante puede acceder a ella con la condición de ser mayor de edad. «Me negaron la ligadura porque era joven, tenía 30 años», relato una mujer. La ley establece que se debe acceder al método que cada persona considere adecuado. Esto también se ve vulnerado, un ejemplo de esto es el relato de una mujer que comenta: “cuando tuve el último embarazo pedí que me ligaran las trompas, pero me pusieron un implante subdérmico, si me dieran a elegir quiero que me liguen las trompas».

Estas situaciones comunes en el sistema de salud salteño hacen que las personas deban acceder a los métodos anticonceptivos de forma particular, teniendo que pagar por ellos. Esto implica un gran costo, ya que el precio de los preservativos oscila entre los 200 y los 300 pesos y las pastillas anticonceptivas desde los 500 pesos. Esto significa que se debe contar con un presupuesto mensual para el cuidado de la salud sexual y la procreación responsable. Debemos destacar que a pesar que la ley establezca que las pastillas anticonceptivas son gratuitas no son todos los tipos, marcas, cada cuerpo gestante necesita un tipo de pastillas que varían en precio y pueden ser reconocidas o no por las obras sociales y el estado.

Poder acceder a métodos anticonceptivos permite “la autonomía de las personas y se refieren a poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a decidir si tener o no tener hijos, cuántos y cada cuánto tiempo. Los derechos sexuales y reproductivos también implican el acceso a la información sobre cómo cuidarse, y disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas” relato el ginecólogo César Madraza de la oficina Hospitalaria de Violencia contra la Mujer del Hospital San Bernardo en dialogo con radio Nacional. A la vez, la profesora Beatriz Guevara Integrante de la Comisión de la Mujer de la Universidad de salta analiza que es necesario que se respete las decisiones de los cuerpos gestantes sobre cuando desean enfrentarse a la maternidad y como quieren hacerlo. “Se propone se respete el derecho y voluntad de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo, que históricamente fue objeto o territorio de decisiones, opiniones o juicios de desde la medicina, las religiones, el derecho y otros sectores de la sociedad” afirmó Guevara.

En los departamentos Capital y Orán se implementa el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) que tiene el ojetivo de disminuir el número de embarazos no intencionales en adolescentes, mediante acciones conjuntas entre los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social. “Las escuelasque cuentan con Asesorías ENIA son: 52 en Salta Capital, quedando 11 Escuelas sin ASIE debido a que los contratos son insuficientes de acuerdo a la matrícula de estudiantes secundarios del Departamento. 19 en Orán, quedando 3 Escuelas sin ASIE, debido a barreras geográficas y climáticas que dificultan el acceso durante temporada de lluvias” destaca el informe anual 2020 del observatorio de violencia de Salta. Lo que demuestra que hay gran cantidad de jóvenes que no se encuentran incluidos dentro de este plan.