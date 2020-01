Recordamos a #SimonedeBeauvoir que nació un 9 de enero de 1908, la mujer que logró ser la inspiración de millones.

Icono del feminismo mundial que siempre ha sido tan admirado como criticado. Simone de Beauvoir, precursora del feminismo contemporáneo, ha marcado la vida de miles de mujeres desde mediados del siglo pasado, al afirmar que “no se nace sino que se deviene mujer”.

Sus reflexiones ponen en jaque la concepción tradicional burguesa de familia y pareja. De Beauvoir analizó las características de la opresión masculina y configuró así sus pensamientos sobre la condición social de la mujer. Destruyó los mitos femeninos y luchó por una verdadera liberación.

Aquí algunas de sus maravillosas frases:

–“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal”.

“En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad: lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación”.

“Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa”.

“Sólo después de que las mujeres empiezan a sentirse en esta tierra como en su casa, se ve aparecer una Rosa Luxemburgo, una Madame Curie. Ellas demuestran deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia”.

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres”.