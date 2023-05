La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros advirtió que hay una «imposibilidad de negociar acuerdo salarial»

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) aseguró por medio de un comunicado de prensa «la imposibilidad de un acuerdo» en cuanto a la recomposición salarial y advirtió que la situación se mantendrá igual en tanto, “los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales continúen sin generar las compensaciones necesarias contractualmente previstas”.

A continuación, expone que en razón de la inflación, incrementos salariales, combustible, repuestos y otros bienes capitales, deben contar con la adecuada cobertura, resaltando que es imposible asumir estos gastos sin los subsidios, como el Fondos Compensador y asistencia del Estado Nacional y Provincial que «disponen para garantizar la accesibilidad a los servicios de la mayor cantidad de usuarios posible».

“A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas. Los convenios suscriptos entre provincia y nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema y porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables”, explica la declaración de la FATAP.

Por último, sostienen que desde la Federacióny los trabajadores del sector continuarán «extremando sus esfuerzos para garantizar las prestación del servicio esencial para millones de compatriotas».

“Pero debemos advertir que, sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, aquel esfuerzo será en vano”, concluye la gacetilla.

Cabe destacar que desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtieron que en el marco de la Conciliación Obligatoria, que “de no obtener el incremento pedido” habrá paro de colectivos en todo el país.