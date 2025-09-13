La diputada Orozco se planta contra la libertad de expresión (y a favor del blindaje al gobierno)

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Emilia Orozco, rompió el manual de la institucionalidad y, entre gritos y gestos de rebeldía impostada digna de reality show, declaró: “NO VOY A CONVOCAR A LA COMISIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ¡QUE ME DESTITUYAN!”.

El problema no es la frase altisonante, sino lo que revela: que quien preside la comisión encargada de defender un derecho constitucional básico admite, sin pudor, que no piensa cumplir con su función. En otras palabras: Orozco es presidenta de una comisión que se niega a presidir.

La chispa que encendió este episodio fue la causa por los audios del funcionario Spagnuolo, que salpican directamente a Karina Milei en supuestos pedidos de coimas en la ANDIS. El escándalo escaló cuando Jorge Rial reprodujo el material en su programa y, lejos de investigar el contenido, el gobierno de Javier Milei decidió apuntar contra el mensajero: allanamiento mediante, ejecutado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Una medida que juristas calificaron de “censura previa” y “absolutamente ilegal”.

Mientras tanto, la oposición reclamó que la Comisión de Libertad de Expresión intervenga. Pero Orozco, con un desprecio olímpico por la democracia, respondió con ironías contra Rial y con el portazo que ya es viral: “Si quieren, que me destituyan”.

Lo que en boca de un personaje televisivo podría sonar a chicana de panel, en boca de una diputada nacional desnuda una gravedad institucional: un gobierno que persigue periodistas, una comisión que no funciona hace un año y una presidenta de comisión que se niega a convocarla.

En tiempos en que Milei habla de “casta” y de “república”, su propia tropa confirma la regla: el Congreso es un adorno incómodo, las comisiones un trámite molesto y la libertad de expresión, apenas un derecho descartable si se interpone en la ruta del poder.