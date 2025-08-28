Un debate clave quedó opacado por un show lamentable: Orozco imitó el numerito de Lemoine y ambas convirtieron el Congreso en un circo de egos, gritos y sobreactuaciones que degradan la política.

El paso del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la Cámara de Diputados para responder por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad terminó eclipsado por un show bochornoso. La diputada cosplay de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, interrumpió a su par Marcela Pagano parándose frente a su banca para sacarla de cámara. A esa farsa se sumó la salteña Emilia Orozco, que intentó copiar el numerito, rebajando su banca a un rol secundario en una escena indigna.

Lo que debía ser una instancia de debate político se transformó en un espectáculo de baja estofa. Con un entusiasmo desmedido y sobreactuado, Orozco buscó su minuto de fama siguiendo los pasos de Lemoine: interponiéndose frente a Pagano en plena exposición para taparla y llamar la atención de las cámaras. El resultado fue un episodio patético que nada aportó a la discusión parlamentaria.

En lugar de cumplir con la investidura y el deber de legislar con seriedad, las diputadas libertarias redujeron el Congreso a un set televisivo de gritos y gestos teatrales. El recinto, que debería encarnar el respeto institucional y el debate democrático, terminó degradado en un escenario de farsas donde el circo mediático pesó más que la responsabilidad política.