El ex secretario general de UTM calificó como una «aberración» el decreto del intendente Durand para que se jubile. Además, reconoció que tiene varios familiares designados en el municipio.

Pedro Serrudo, histórico dirigente sindical de UTM obligado a jubilarse por el intendente Emiliano Durand, rompió el silencio en una entrevista televisiva y admitió tener varios familiares designados en la comuna. Sin embargo, se quedó corto con las cuentas.

En diálogo con Canal 4 de Express, sostuvo: «Tengo cuatro hijos que trabajan en la Municipalidad, pero todos tienen más de 15 años de antigüedad. Uno sólo de ellos está en el gremio». Además, aseguró que «yo no los nombré, ni fui a pedir que nombren a mis hijos».

Sin embargo, sus cuatro hijos no son los únicos familiares que lograron acceder a designaciones dentro del municipio. A ellos se suman: tres sobrinos, una sobrina, un yerno y una nuera, lo que totaliza una decena de parientes con puestos en el Estado.

Consultado sobre sus 30 años de licencia y la alternancia en el gremio, Serrudo admitió que «es mucho tiempo», pero aseguró que el intendente no lo puede jubilar: «Yo tengo fueros como Juan Carlos Romero», concluyó.