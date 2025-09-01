El mes de septiembre comenzó con nuevos aumentos en los combustibles, a raíz de la actualización de los impuestos que gravan a los hidrocarburos dispuesta por el Gobierno nacional.

Según se pudo verificar en las estaciones de servicio, los incrementos rondaron entre $10 y $12 por litro, sin superar los $20 en ningún caso.

En detalle, los precios quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: pasó de $1.430 a $1.441 (+$11)

Nafta Infinia: pasó de $1.651 a $1.661 (+$10)

Diésel 500: se mantuvo en $1.485 (sin cambios)

Infinia Diésel: subió de $1.651 a $1.663 (+$12)

Estos ajustes responden a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono, que el Gobierno aplicó a partir del 1º de septiembre.

Aunque los aumentos fueron menores en comparación con otros meses, la suba se suma a una larga serie de ajustes que afectan al bolsillo de los consumidores y al costo del transporte en todo el país