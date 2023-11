Lo dijo Jean Charles Chatard en Cadena 365 TV durante una entrevista en la que reclamó por la libertad de Vera preguntándose porque nunca fue notificado éste sobre esa decisión. Analizó aspectos controvertidos de la causa y disparó contra Juan Manuel Urtubey.

El periodista francés fue entrevistado por Juan Manuel “Indio” Abdala Ibañez y comentó sobre la reedición de su libro “Francesas, Autopsia de un doble asesinato” en el que hace un pormenorizado seguimiento de la causa originada tras el brutal crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni quienes fueron violadas, torturadas y matadas con arma de fuego. Los cuerpos sin vida fueron encontrados en la Quebrada de San Lorenzo en Julio de 2011.

Sentencia de la Corte Suprema

Jean Charles Chatard detonó una bomba periodística este miércoles en el programa Cadena365 TV al comentar “Tengo una información importantísima, de mi fuente en Buenos Aires, Clemente Vera, que tiene su recurso de apelación desde el momento en el año 2017 espera desde hace mucho tiempo la sentencia, y desde mis fuentes, en noviembre del 2022 tres jueces (de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) votan en favor de Clemente Vera. Entonces desde noviembre del 2022 la sentencia está firme y escrita, entonces, ¿por qué esta sentencia no se la comunican a Clemente Vera? hace un año, normalmente cualquier ciudadano argentino que tiene recurso frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el día que sale la sentencia al día siguiente tiene el sitio de internet que la pública. Por qué Clemente Vera continua ahí, que no es un lugar de descanso, es un lugar muy peligroso y que en cualquier momento puede tener un problema de salud, un atentado, como lo vimos con Daniel Vilte en el momento del juicio en 2014 dos semanas antes de la sentencia final”.

Cadena de encubrimientos

Jean Charles Chatard fue más allá y agregó sobre el tema “Tengo una segunda noticia, que significa que la supuesta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, allá en Buenos Aires, va a quebrar la sentencia del Tribunal de Apelación y la sentencia de la Corte provincial. Es un enorme terremoto porque toda la cadena de la ciudad judicial corrupta y toda la cadena de encubrimiento está a punto de explotar después de esta sentencia”.

Irregularidades en la causa

Chatard repasó algunos aspecto controvertidos en la investigación del doble crimen “La primera cosa a saber es que en el momento que él (por Vera) regresa a la cárcel con una sentencia totalmente arbitraria del Tribunal de impugnación, estuvimos frente de una situación totalmente increíble porque Clemente fue un día a su trabajo, llega la policía, lo llevan a la Ciudad Judicial, lo sientan en una oficina, dos jueces le comunican que él va a tener una perpetua sin que se pueda defender, sin sus abogados, entonces en un país democrático como Argentina fue totalmente increíble ver esta situación, que una persona absuelta anteriormente, muy claramente, fue una situación de detención sin que él pueda defenderse de acuerdo a las reglas. Después fuimos con la otra condena en la que la Corte provincial va a confiar más en el Tribunal de impugnación, esto es una sentencia totalmente arbitraria. ¿Qué fue lo delictivo del Poder Judicial de Salta? fue tapar el caso, porque hay otro culpable en libertad en este momento. En el 2016 se supo hay otro culpable, porque hay tres ADN que no son de Clemente Vera, son dos ADN de semen de hombre, no hablamos de una contaminación en el lugar de los hechos o de una contaminación en un laboratorio para ver y hacer un estudio de genética, también hay otro perfil femenino en la parte anal de Cassandre Bouvier, también es un lugar totalmente íntimo de una mujer, entonces vemos que supuestamente hay una persona de sexo femenino de la que se intentó colocar pruebas aquí, de plantar la prueba. Entonces con todas las irregularidades al momento de la instrucción, con los apremios ilegales, también con una cosa increíble que los policías plantan pruebas para imputar a gente de barrio que son súper pobres, y también no olvidemos una cosa: el supuesto suicidio del Comisario Piccolo, Jefe de la Brigada de Investigaciones y que en ese momento su investigación fue más o menos en dirección del poder. Toda esta acumulación de cosas, más las sentencias del Tribunal de la Corte provincial, podemos decir que hay una corrupción fuerte, en la Ciudad Judicial”.

Se pierden las muestras de ADN

En la misma línea de argumentación agregó “Ellos pierden voluntariamente la muestra testigo, porque en la muestra testigo Clemente Vera no aparece jamás, en Francia en los estudios con el mismo hisopado que ellos hacen en Argentina. Se organiza una contrapericia en el instituto Favarolo con la defensa de Clemente Vera, no aparece el perfil genético de Clemente Vera. La única vez que aparece, supuestamente, porque el doctor que hizo las pericias oficiales en Buenos Aires, describe un perfil, no es un perfil donde podes tener un millón de suerte de que tener, es un perfil en donde hay un montón de gente que tiene los mismo marcadores y él escribe, es increíble, de manera posiblemente con dudas, entonces es por eso que es totalmente absurdo que Clemente Vera que fue absuelto este preso. Quedamos con el sentimiento de que el Poder Judicial para no reabrir la investigación e investigar los tres perfiles conocidos en el expediente, perfiles que conocemos a nivel genético pero que no son conocidos en el expediente, entonces para tapar a esta gente, el Poder Judicial de Salta coloca el segundo porque sabemos que una sola persona, en el momento, Gustavo Lacci no fue en situación de violar y matar a dos chicas, entonces la segunda persona, como acto de magia, fue Clemente Vera, un inocente porque no hay ningún testimonio serio, no hay un solo elemento material en su contra”.

Paralelismos con el caso Lujan y Yanina

Jean Charles Chatard afirma que hay una especie de patrón y paralelismo en el direccionamiento de las investigaciones en el caso de la muerte de las dos chicas salteñas con el caso de las francesas “Si podemos hacer un pequeño análisis del caso de Lujan Peñalva, yo vi, tuve en mi poder el expediente, vi el mismo simulacro de asesinato que en el mirador de la Quebrada de San Lorenzo, vemos muy bien con los materiales que los dos cuerpos en el árbol es un simulacro de asesinato, pero las chicas fueron matadas en otro lugar y supuestamente drogadas. En el caso de las francesas es lo mismo, no hay ningún elemento material que pruebe que los hechos ocurrieron en el mirador de la Quebrada de San Lorenzo, al contrario, porque en este libro, ninguna persona del Poder Judicial tiene ni una línea de contradicción con las cosas que estoy escribiendo en este libro y es que a las chicas francesas las mataron en otro lugar, hay pruebas de eso, supuestamente víctimas de un secuestro también porque durante 14 días no tuvimos noticias, desde el 15 de julio hasta el 29 de julio del 2011 no tuvimos noticias de las chicas”.