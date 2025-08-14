El Senado provincial analiza un proyecto que busca prevenir y sancionar la contaminación sonora provocada por vehículos. Padres de niños con TEA y fonoaudiólogos respaldaron la iniciativa, que prevé multas, retención y destrucción de escapes ilegales.



La Cámara Alta de Salta debate un proyecto de ley que apunta a regular, prevenir y sancionar la emisión de ruidos molestos generados por vehículos automotores y motocicletas. La propuesta prohíbe el uso de escapes libres y sistemas de silenciamiento adulterados, estableciendo que ningún rodado podrá superar los límites sonoros fijados por la normativa vigente. Según el texto, se considerará “ruido molesto” cualquier emisión que exceda esos topes o que, sin hacerlo, afecte la salud, tranquilidad o calidad de vida de las personas.

La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional recibió este miércoles a referentes del grupo de padres TEA y del Colegio de Fonoaudiólogos de Salta. Desde el sector de familias de niños con Trastorno del Espectro Autista, el vocero González explicó que los escapes libres provocan angustia y reacciones adversas en los chicos, quienes muchas veces deben usar dispositivos para cancelar el ruido. “Con campañas como Más luces, menos ruido trabajamos en las fiestas, pero esta ley protegería todo el año”, remarcó.

Por su parte, los fonoaudiólogos advirtieron que el ruido de los escapes supera los 80 decibeles y, al ser breve pero intenso, resulta más dañino para la salud auditiva. También reclamaron que la normativa incluya acciones educativas y de concientización, ya que los problemas auditivos comienzan cada vez a edades más tempranas, en parte por el uso excesivo de auriculares en jóvenes y adolescentes.

El proyecto, presentado por los senadores Enrique Cornejo y Manuel Pailler, surge ante la ausencia de una regulación nacional eficaz y el vacío legal a nivel provincial. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Seguridad Vial, que trabajará junto a los municipios para fiscalizar el cumplimiento. Las sanciones previstas incluyen multas, retención preventiva de vehículos, decomiso y destrucción de escapes ilegales, suspensión de licencias y agravamiento de penas en caso de reincidencia.