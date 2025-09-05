La senadora provincial Alejandra Navarro presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en especialidades críticas de la salud en Salta.

Navarro explicó que la iniciativa fue elaborada en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. El proyecto apunta a revertir la concentración de especialistas en la capital.

“Más del 80 por ciento de los profesionales en estas áreas se encuentran en Salta Capital, lo que obliga a los pacientes del interior a viajar de manera permanente para acceder a una consulta o intervención”, señaló.

Entre las áreas más afectadas mencionó anestesia, terapia intensiva, cirugía pediátrica y neurología pediátrica. Pese a las inversiones en insumos, quirófanos y ambulancias, la falta de especialistas continúa siendo un obstáculo.

“El gasto termina siendo mayor porque no contamos con profesionales en el interior”, advirtió la legisladora.

El proyecto también contempla un incentivo económico para que los médicos recién egresados opten por estas especialidades. Así, el objetivo es que puedan radicarse en distintas localidades de la provincia. Por otro lado, Navarro remarcó que el próximo año Nación delegará en las provincias los exámenes y el control de los residentes de cada especialidad.

Además, Navarro destacó que la propuesta se complementa con la ley de residencias médicas, actualmente en tratamiento en el Senado tras obtener media sanción en Diputados.

“Entre las dos leyes podemos empezar a paliar la situación que vivimos. Los más afectados somos los del interior, porque la mayoría de los profesionales elige quedarse en la capital por cuestiones de servicios y oportunidades”, concluyó.