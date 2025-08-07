Seguridad: Preocupa la inserción de capitales narcos en Salta

El Ministro alertó sobre los intentos de penetración del narcotráfico en el sector privado, instando a la activación de todos los mecanismos estatales, incluyendo procesos de Jury para jueces corruptos y acciones parlamentarias contra intendentes corruptos, y la colaboración con áreas de antilavado de dinero.

Durante una reciente edición de Diálogos.gob, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Gaspar Solá Usandivaras, ofreció una visión detallada sobre la compleja relación entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, particularmente el narcotráfico.

El ministro reconoció la infiltración de elementos corruptos en las filas policiales, pero instó a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones, subrayando la necesidad de fortalecerlas y depurarlas ante estos casos.»Cuando detectamos estas situaciones, en lugar de perder la fe en nuestras instituciones, debemos redoblar el apoyo», afirmó Solá Usandivaras, enfatizando que la clave reside en la capacidad de reacción y depuración de las fuerzas una vez que se identifica la corrupción.

También, el ministro celebró el éxito de la investigación del caso «Finca Karina», liderada por la policía local, como un ejemplo de la creciente capacidad de las fuerzas provinciales para enfrentar al crimen organizado.

«Sabemos que existen policías que deshonran su uniforme, y nuestro compromiso es expulsarlos de la fuerza», declaró el ministro, solicitando a las fuerzas federales que adopten la misma postura ante la presencia de delincuentes infiltrados.

Solá Usandivaras abogó por la activación de todos los mecanismos del Estado para combatir la corrupción en todos los niveles, incluyendo procesos de Jury para jueces corruptos y acciones parlamentarias contra intendentes implicados.

El ministro advirtió sobre una amenaza creciente: la infiltración del narcotráfico en el sector privado. «El narcotráfico no solo busca corromper a las fuerzas de seguridad, sino que también intenta penetrar en el ámbito empresarial», alertó, subrayando la necesidad de fortalecer la colaboración con las áreas de antilavado de dinero para prevenir y combatir esta nueva forma de criminalidad.