La diputada libertaria no acusa recibo de la paliza electoral en territorio bonaerense y apuesta a la arenga al núcleo duro.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, reaccionó a la derrota de su espacio en la provincia de Buenos Aires con un mensaje encendido en redes sociales que ya genera polémica. Lejos de reconocer errores propios o analizar el peso del voto opositor, la legisladora eligió responsabilizar a dos sectores: los pobres y los extranjeros.

“Prohibido bajar los brazos, prohibido desanimarse”, escribió en tono de arenga a la militancia libertaria, antes de exponer su particular lectura del revés en el territorio bonaerense. “Lo que pasó hoy en la provincia de Buenos Aires tiene que ser el claro ejemplo de lo que no queremos que suceda en el resto del país”, sostuvo.

Orozco enumeró luego lo que, según ella, explica el resultado adverso: “¿Sabés que ellos concentran los mayores índices de pobreza, indigencia, analfabetismo, inseguridad, tienen la mayor concentración de población extranjera? ¿Sabés dónde ganó el kirchnerismo? En las cárceles”.

El mensaje no tardó en despertar críticas por el tono discriminatorio y estigmatizante hacia vastos sectores sociales, en particular en un distrito donde reside casi el 40% del electorado nacional. Pese a ello, la diputada cerró con un discurso dirigido al núcleo más duro del oficialismo libertario: “No es tiempo para tibios, es kirchnerismo o libertad”.

La derrota en la provincia de Buenos Aires se convirtió en un duro golpe político para el oficialismo, que en ese territorio no logró capitalizar la figura de Javier Milei. Orozco, en lugar de tender puentes o replantear la estrategia, eligió culpar a los sectores más vulnerables, en una retórica que refuerza la grieta y confirma la línea confrontativa que caracteriza al espacio libertario.