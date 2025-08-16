ALEJANDRO SARAVIA

En un reportaje en un canal porteño que se le hiciera recientemente al gobernador Sáenz hasta se le debe haber piantado un lagrimón. Era la imagen del despecho de alguien que hubiese sido seducido y abandonado. Pero el tango que pudimos contemplar, como todo tango, termina mal. Termina en que el chabón es engañado y dejado en un rincón con la guitarra en el ropero. Está claro que el amor que se le había prometido se diluyó como arena por entre los dedos. El problema es haber creído en él y, aún más, no haber hecho lo debido para no necesitar ese amor.

La cuestión es que, tras 32 años de un mismo régimen político-institucional, los tres últimos gobernadores peronistas que asolaron la provincia no supieron hacer en ella emprendimientos que significaran su autosustentación. Como cuando vinimos de España el pescado sigue sin vender y seguimos dependiendo de la coparticipación que caprichosamente reparten los mandamases de Buenos Aires. Tras reiteradas bajadas de lienzos, el amor prometido no fue correspondido. De ahí los lagrimones. No hay, entonces, avenidas de ida y de vuelta. Sólo de ida.

Ni siquiera las promesas del litio, del cobre, del oro nos van a servir, por la sencilla razón de que no hicimos nada como para que nos sirvan. No preparamos a nuestra gente para ello y tampoco nuestra infraestructura. Hasta las viandas necesarias para alimentar a los obreros de las minas no son provistas por lugareños, como hace unos días el senador de la zona denunció. Mucho menos se generó un ánimo, una intención, como para imponer que no sólo se extraiga de acá lo que sea, sino que también acá se lo procese, se lo industrialice. Esto es, entonces, puro extractivismo. Cuando se termine lo que se extrae espera un páramo. Mientras, sólo quedan monedas prometidas por un, para las provincias, mezquino régimen de incentivos para grandes inversiones, RIGI. Delirios de un anarco capitalista, generador endógeno de riesgo país.

Para una provincia como la de Salta, que recibe por coparticipación el 76% de los fondos que necesita para la mantención de su Estado, ¿cuál sería el secreto para ser un buen gobernante? Pues, hacerse el simpático con el dueño de la lapicera, es decir con aquel que distribuye a su arbitrio fondos. En síntesis, para ser buen gobernante habría que ser simpático. Punto. Fin, como diría Adorni.

Pero si sólo de eso se trata para gobernar, esa gestión, convertida por ese mecanismo en rentística, el resultado definitivo es la parálisis, el desinterés por nuevas inversiones productivas. En definitiva, es a lo que jugaron los gobiernos provinciales desde ya hace demasiado tiempo. De ahí el quietismo provincial desde una perspectiva económica. Se entiende, entonces, por qué se lo vio compungido y lloroso al gobernador en la entrevista de los otros días. Se sintió traicionado en sus sentimientos. Era un hombre despechado.

Sin embargo, como todo, la cosa tiene arreglo. Hay un proyecto presentado por los mandatarios de las provincias que obliga al Gobierno a coparticipar de manera diaria y automática el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trata de una caja multimillonaria −este año recaudaría cerca de $1 billón− que actualmente retiene en su totalidad la Nación y reparte sólo una pequeña parte entre las provincias de manera arbitraria.

Frente a esa propuesta de las provincias, el oficialismo nacional, el gobierno de Milei, para ser más claros, que obtuvo el aval del PRO y de los legisladores de dos provincias, Mendoza y CABA, Cornejo y Jorge Macri, a las que se sumó San Juan con Orrego, es decir, bueyes cornetas, propuso mantener la actual lógica de reparto de este fondo, esto es, que el Poder Ejecutivo conserve la facultad de repartir sus recursos caprichosamente.

Si las provincias aceptan la propuesta del gobierno nacional de mantener como discrecional el reparto de los fondos de los ATN y no hacerlo, no repartirlo, de manera automática, estarían reconociendo que padecen del Síndrome de Estocolmo, que alguna vez tratamos en estas columnas, esto es, una relación singular con quien los maltrata, una dependencia malsana.

El gobernador Sáenz tiene, pues, la vía para no estar taaan compungido. Esta sería acompañar a las provincias y hacer la pata ancha ante las bravatas de Milei y sus secuaces. Pero hacerlo en serio no sólo como sí. Eso, siempre que no prefiera seguir jugando de despechado, con lo que demostraría que, como aquel Rick de la película “Casablanca”, en definitiva, en el fondo, se trataría nada más que de un sentimental.