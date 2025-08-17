Secuestran 90 kilos de carne en mal estado: Ni los perros la querían

En Joaquín V. González, la División Policía Rural y Ambiental El Quebrachal frenó a un hombre que transportaba carne vacuna sin las mínimas condiciones de higiene. El operativo terminó con el secuestro de más de 90 kilos que, según testigos, “tenían menos frío que un turista en la Costanera”.

La Fiscalía Penal intervino de inmediato y la carga fue decomisada. El infractor, en cambio, se quedó sin mercadería y sin excusas, aunque algunos sostienen que pensaba abrir un nuevo negocio: Delivery de Intoxicaciones a Domicilio.