El colectivo, que viajaba desde Orán hacia Buenos Aires, trasladaba la mercadería en los pasillos. La carga fue valuada en más de $326 millones.

Un operativo de Gendarmería Nacional en Salta permitió secuestrar 11.796 prendas de vestir de contrabando que eran transportadas en un colectivo de modalidad “tour de compras”. El rodado había partido desde la ciudad de Orán con destino a Buenos Aires y llevaba los bultos ocultos en los pasillos, lo que despertó las sospechas de los efectivos.

El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Las Lajitas, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”. Durante la inspección, los gendarmes constataron que la mercadería era de origen extranjero y no contaba con la documentación correspondiente.



Qué encontraron en el colectivo

Con autorización de la Fiscalía Federal de Salta, el vehículo fue trasladado hasta el asiento del Escuadrón, donde se contabilizó la carga. Se trataba de:

650 docenas de boxers (7.800 unidades).

243 docenas de calzas cortas (2.916 unidades).

90 docenas de calzas largas (1.080 unidades).

En total, las 11.796 prendas fueron valuadas en $326.640.000, quedando en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.



Los detenidos

Por disposición de la Fiscalía Federal de Salta, un hombre y una mujer quedaron en libertad, aunque supeditados a la causa por el contrabando de indumentaria.

Este tipo de operativos se enmarca en los controles de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional N° 16 y otras vías clave del norte argentino, donde con frecuencia se detectan colectivos de “tour de compras” dedicados al traslado ilegal de mercadería hacia distintos puntos del país.