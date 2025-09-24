Será este viernes 26 de septiembre a las 20 horas, frente a la escultura que recuerda su memoria, en la esquina de Caseros y Buenos Aires. En la velada homenaje al gran músico salteño, participarán reconocidos artistas locales y la banda municipal.

La Municipalidad de Salta a través de la Agencia de Cultura Activa invita a la comunidad a participar de un emotivo homenaje a Cuchi Leguizamón, considerado uno de los compositores más importantes del folclore argentino.

La velada se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre, a las 20 horas, en la esquina de Caseros y Buenos Aires, frente a la Plaza 9 de Julio, donde se encuentra emplazada la escultura que recuerda su memoria.

El acto se enmarca en la conmemoración del 25° aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 27 de septiembre de 2000, y se realiza próximo a lo que hubiera sido su cumpleaños número 108, el 29 de septiembre.

La ceremonia será conducida por el destacado locutor Oscar Humacata y el público podrá disfrutar de música y canto, interpretados por destacados artistas locales: Magui Soria, Ana Issa, Lombardo Proyect, Juan Carlos Marín, Mario Salim, Milagros Boso Galli y Carlos Fernando Vargas. Además, participará la Banda Municipal “25 de Mayo” con un repertorio alusivo.

Leguizamón logró trascender fronteras dentro de la música popular argentina. Su obra, caracterizada por una riqueza armónica y temática, aportó una universalidad de zambas que rompieron esquemas tradicionales y fueron interpretadas por referentes de distintos géneros. Su legado permanece en la identidad cultural de Salta y del país.