Se viene la Cosecha de Frutillas 2025

Productores de Salta, Vaqueros, Rosario de Lerma, El Carril y Chicoana participarán en la celebración, que comenzará a las 10 de la mañana en el vivero Los Damascos, cerca de Rosario de Lerma. Más de 13 productores de la asociación se reunirán para dar inicio simbólico a la campaña con la tradicional suelta de globos.

La Asociación de Productores de Frutilla del Valle de Lerma (APROFVAL) ha hecho oficial la apertura de la temporada de cosecha de frutillas 2025, un evento tradicionalmente celebrado con gran entusiasmo en la región. La presentación tuvo lugar en la emblemática plazoleta IV Siglos, donde se dieron a conocer los detalles de la festividad que se realizará el próximo miércoles 27 en Rosario de Lerma. Este año, la celebración promete una rica agenda de actividades culturales y una variada oferta de degustaciones para todos los asistentes.

En el anuncio matutino, representantes de APROFVAL destacaron la participación de productores provenientes de diversas localidades del Valle de Lerma, incluyendo Salta, Vaqueros, Rosario de Lerma, El Carril y Chicoana. La unión de estos productores subraya la importancia de la frutilla como un motor económico y cultural de la región.

El evento central se llevará a cabo el miércoles 27, a partir de las 10 de la mañana, en el vivero Los Damascos, ubicado en las inmediaciones de Rosario de Lerma. Este pintoresco lugar será el escenario donde más de 13 productores, todos miembros de la asociación, se congregarán para dar inicio formal a la campaña. El acto simbólico de apertura incluirá la tradicional suelta de globos, un gesto que representa la esperanza y la prosperidad para la temporada venidera.

Asimismo, la jornada festiva estará enriquecida con una serie de presentaciones artísticas que resaltarán la cultura local. Academias de danza, grupos de caporales y conjuntos folclóricos ofrecerán espectáculos vibrantes y llenos de color. Además, se llevará a cabo un ritual a la Pachamama, la Madre Tierra, en señal de agradecimiento por la generosa producción de frutillas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de deleitarse con una amplia gama de productos elaborados a base de frutilla, desde refrescantes licuados hasta otras creaciones culinarias. Asimismo, emprendedores locales participarán en la feria, ofreciendo sus productos y contribuyendo a dinamizar la economía local.

“Queremos invitar a toda la comunidad a unirse a nosotros en este momento tan significativo para los productores. Es una oportunidad para apoyar el consumo directo y valorar el arduo trabajo de quienes cultivamos la tierra con dedicación y esmero”, manifestó Jesica Girón, secretaria de APROFVAL, durante la presentación.