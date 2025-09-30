Se viene la 5ta suelta de libros de formación superior 

Este próximo 16 de octubre, en el centro de la ciudad, se llevará a cabo una colecta de materiales educativos para estudiantes de nivel superior. Los interesados pueden entregar sus donaciones en las oficinas de Espacios Públicos, ubicadas en Alvarado 735. Para donaciones de gran volumen, se ofrece la opción de que personal municipal las retire directamente del domicilio del donante.

La Ciudad se prepara para celebrar la quinta edición de su ya tradicional «Suelta de Libros», un evento que ha logrado consolidarse como un punto de encuentro cultural y educativo para estudiantes, vecinos y visitantes por igual. Este año, la cita está marcada para el jueves 16 de octubre y se desarrollará en la céntrica zona de la ciudad, prometiendo una jornada dedicada al fomento de la lectura y el acceso al conocimiento.

Lo que hace especial a esta edición es su enfoque temático: estará completamente dedicada a la Formación Superior. El objetivo primordial es que los jóvenes que asistan al evento puedan acceder a una amplia variedad de libros y apuntes de distintas carreras, llevándose consigo aquellos que les sean de utilidad, de manera totalmente gratuita.

Para hacer posible esta noble iniciativa, la Municipalidad ya ha iniciado la fase de acopio de materiales. Aquellos ciudadanos que deseen contribuir con esta causa solidaria pueden acercarse a las oficinas de Espacios Públicos, ubicadas en Alvarado 735, para depositar sus donaciones. Pensando en la comodidad de los donantes y en facilitar la recolección de volúmenes más grandes, se ha dispuesto una alternativa práctica: quienes tengan una cantidad considerable de libros para donar pueden comunicarse al número 3872235604. De esta manera, personal municipal se encargará de coordinar y pasar a retirar los ejemplares directamente desde el domicilio.

Se espera que la «Suelta de Libros» sea un espacio vibrante, repleto de conocimiento, donde los estudiantes encontrarán desde manuales universitarios hasta apuntes específicos de diversas disciplinas, todos disponibles para ser adoptados sin costo alguno.

Por su parte Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras, enfatizó el espíritu detrás de la iniciativa: «Nuestra principal motivación es brindar un apoyo concreto a los estudiantes de nivel superior. Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad para que donen esos libros que ya no utilizan, permitiendo que otros puedan aprovecharlos en su camino académico. Confiamos en que esta nueva edición de la Suelta será un éxito rotundo, con una gran concurrencia y un impacto positivo en la educación de nuestra ciudad».