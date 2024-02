Las organizaciones feministas de Salta se pronunciaron contra el cierre de la causa de muerte señalada como supuesto suicidio de la esposa de juez Ezequiel Molinati.

La mujer, esposa del juez de Impugnaciones, Juan Marcos Ezequiel Molinati, fue encontrada sin vida el domingo en su domicilio. Desde la Unidad de Femicidios se dispusieron diversas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho. Al parecer, Molinati, cónyuge de la persona fallecida, fue quien solicitó la ayuda policial al encontrarse con el lamentable escenario, en el domicilio de Belgrano al 1700.

Organizaciones emitieron en el día de hoy un comunicado donde expresan su preocupación por las denuncias que poseía el juez y los antecedentes violentos que se hicieron públicos:

«observamos con preocupación, la escueta información oficial, respecto a la muerte, de quien fuera la esposa del Juez del Tribunal de Impugnación, Marcos Ezequiel Molinati, que no se publicó en la portada de noticias del Ministerio Público Fiscal y se dio a conocer en pocas líneas, a través de un link del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género.

Teniendo en cuenta los antecedentes de violencia de género del Juez Molinati quien fue denunciado por amenazas de muerte, acoso y violencia verbal por una de sus ex parejas en 2011, y por lesiones y amenazas por otra ex pareja en 2017, y una denuncia por estafa, es que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, impugnaron su designación como fiscal.

Lejos de pretender realizar una autopsia psicológica de la occisa, cuestión que no nos compete, nos resulta imposible aceptar que una mujer, que pocas horas antes había participado de un festival de tango, donde se la vio activa y de buen humor, haya resuelto quitarse la vida, como sugiere la figura retórica, del texto de información oficial ‘’ En la autopsia realizada, no se encontraron signos evidentes de criminalidad’’ «señalaron diferentes organizaciones de mujeres de Salta y agregaron:

«Recordamos que, el art.83 del Código Penal de la Nación Argentina establece:. ‘’Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado’’

‘’Los delitos contra las personas ocupan los artículos 79 a 108. Y respecto a la instigación al suicidio, según la jurisprudencia argentina, se trata de un delito doloso con dos variantes: «la instigación, mediante amenazas, consejos, bromas, órdenes» y «la ayuda, entendida como colaboración material».

‘’En cualquiera de los dos casos, para que exista delito, la ley dice que es necesario que se trate de «un suicidio consumado o de una tentativa idónea». En cambio, si se obliga a la víctima a suicidarse mediante violencia física o moral sobre personas cercanas al suicida, el delito se considera como homicidio’’. Víctor Ingrassia, La Nación, enero 2015.

El diario El Tribuno, dice en unos de los párrafos de la noticia ‘’Caso cerrado: muerte en el centro’’ 6 de febrero,2024, que después de la llamada al 911 ‘’ los policías observaron a una mujer quien se encontraba sentada en una silla, cerca de una bolsa de boxeo, con una soga que al parecer se encontraba atada al gancho de la bolsa, lo que hace suponer que la víctima se quitó la vida.’’

¿Quién bajó a la mujer fallecida y la sentó en una silla? Si el primero en llegar a la casa fue el juez Molinati, como ex fiscal, debió haber sabido que no se debe contaminar la escena de ningún hecho que pueda ser judiciable.

Nos llama poderosamente la atención, que la causa se haya cerrado con tanta rapidez.

Por eso, solicitamos a la fiscalía especializada en femicidios, tome los recaudos necesarios para continuar con la investigación de la muerte violenta de P.V, con perspectiva de género, valorando los antecedentes de violencia de género del juez Molinati, a fin de evitar daños irreparables en el proceso investigativo, como fue el caso de Jimena Salas», agregaron las organizaciones feministas.

«Si bien la fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, investigó el hallazgo de una mujer sin vida en su vivienda, el día 4 de febrero del 2022, no se emitió ningún comunicado oficial desde el Poder Judicial para informar sobre el hecho, teniendo en cuenta la magnitud de la repercusión pública del caso como la muerte dudosa de la esposa de un juez. Así mismo, la página web de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, publica en lo que va del año, tres hechos de muerte violenta de mujeres, por lo que estaríamos ante una cuarta situación de muerte dudosa en la provincia, sin contar los casos de femicidios, ya que no existe un registro oficial actualizado, de femicidios, lesbicidios, travesti-transfemicidios. Por otro lado, repudiamos las decisiones del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, el gobernador Gustavo Sáenz, lxs integrantes de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, quienes, pese a los execrables antecedentes del ahora juez del Tribunal de Impugnación, Marcos Ezequiel Molinati, insistieron en aprobar su designación, primero como fiscal y luego como juez.

Subrayamos que las mujeres, en toda la diversidad de identidades de géneros, sexuales, sociales, políticas y económicas, somos las principales víctimas de un sistema judicial, machista, patriarcal y corporativo.

Para nosotras, el caso P. V, interpretado como ‘’muerte autoinfligida’’ no está cerrado».

Salta,6 de febrero 2024

MULTISECTORIAL DE MUJERES DE SALTA

GEMA-GÉNERO Y MASCULINIDADES

CLADEM-COMITÉ DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

ABOGADXS DEL INSTITUTO JURÍDICO DE GÉNERO DE SALTA

LA FUERZA DE LAS MUJERES

MADRES PROTECTORAS SALTA

FUNDACIÓN ENTRE MUJERES

FORO DE MUJERES POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES-Asoc.Civil de Mujeres

BIBLIOTECA CASA ARPÍAS.

GÉNERO Y TRUEQUE

MAREA FEMINISMO POPULAR

WAKALIS LULE POR EL BUEN VIVIR-SALTA