En un acuerdo que integra a todos los partidos del Frente en la provincia, el PO, el MST y el PTS presentaran una lista de senadores y diputados nacionales para reforzar la lucha contra el ajuste antiobrero y antinacional que aplican en común Milei y Sáenz-

La lista de Diputados estará encabezada por Andrea Villegas (MST) y la de Senadores por Claudio Del Plá (PO), Daniela Planes (PTS) será candidata a Senadora en segundo término .

Formaran también parte de las listas Jesús Choque, Carmen Venencia , Samuel Huerga, Gabriela Cerrano y Héctor Burgos. En todos los casos se trata de luchadores de las grandes causas populares, de la docencia, del movimiento de la mujer, de los jubilados que marchan todos los miércoles.

Enfrentamos un régimen de fuerza que busca imponerse mediante vetos y represión. Somos parte de los que batallan en la calle para defender a los trabajadores, a los jubilados, a la salud , la educación pública, a la ciencia y al medio ambiente. Nuestras bancadas en el congreso, son un punto de apoyo inclaudicable, en defensa de todas estas causas. Milei solo ha podido avanzar por la completa complicidad de los gobernadores y sus legisladores y de la burocracia sindical de todas las centrales. Desde el Frente de izquierda al contrario, nos empeñamos junto a todos los movimientos de lucha como el Garraham o los jubilados en derrotar al gobierno y a todos sus cómplices.

Nos anima la lucha un gobierno de los trabajadores (los que nunca hemos gobernado) que pueda dar salida frente al fracaso de todos los partidos tradicionales en el gobierno. El gobierno de Milei es la demostración más completa de que no hay salida para las mayorías nacionales detrás de la política capitalista.