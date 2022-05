El próximo viernes 06 de mayo la Editorial de la Universidad Nacional de Salta (EUNSa) presentará de modo bimodal una serie de libros digitales en el marco de las actividades en torno al aniversario de los 50 años de la Universidad Nacional de Salta. El encuentro será en el Salón Auditórium de la Facultad de Naturales y a las 15.30 hs está prevista la presentación del libro “Ciencia que viene de esta tierra. Divulgación de investigaciones en la Universidad Nacional de Salta”, a cargo del secretario técnico de CIUNSa, Dr. Ricardo Quinteros. Las actividades se transmitirán por el canal de YouTube institucional.

La edición de este libro es el resultado de la convocatoria en el marco de las Jornadas de Comunicación e Integración de las Actividades del CIUNSA llevadas adelante por el Consejo.

La compilación, prologada por Diego Golombek, reúne artículos de divulgación científica que dan cuenta de los procesos y/o resultados de los proyectos de investigación, cuya autoría está a cargo de sus respectivos/as directores/as de proyecto. Dice Diego Golombek: “Conocemos el mundo a través de nuestros sentidos y, cuando no alcanzan, tenemos que inventar extensiones de esos mismos sentidos para ver lo muy pequeño, lo muy lejano, lo que no alcanzamos a computar, lo misterioso y lo escondido. Pues bien: de todo eso se trata esta ciencia que viene de esta tierra, maravilloso título que sirve como paraguas y como excusa para contar lo que hacen quienes investigan en la Universidad Nacional de Salta. Porque la ciencia, hasta que no se comparte, no se comunica, no es ciencia. Por eso, para que sea ciencia, nos cuentan de todo.”

El libro puede descargarse de forma gratuita en PDF a través del siguiente enlace: