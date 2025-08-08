Se presenta en La Totora Espacio Cultural, la obra de teatro “Los Erizos” este Sábado 9 de Agosto a las 21:00 Hs.
Espectáculo de Teatro Absurdo inspirado en las relaciones de parejas.
Una obra para reír, llorar y amar.
La obra narra la historia de dos seres que se encuentran. Una mujer que busca desesperadamente a un hombre y un hombre que escapa desesperadamente de una mujer. En el juego de reconocerse y olvidarse, ambos transitan los pormenores de una relación amorosa. La cobardía del que huye, la impotencia de quien busca.
Con la actuación de María Arias y Fabián Ríos
Dramaturgia y dirección general: Germán Tolaba
LA SURIPANTA Grupo Teatral ha realizado espectáculos como “Crónica de un hombre solo” “Extraños Modos”, “Artaud en México (la terapia de curarse uno mismo)”, “De Carne y Trapo”, entre otros. Como grupo, ha obtenido diferentes premios y distinciones.
Sus obras abordan siempre temáticas sociales mezcladas siempre con tintes oníricos.
Para más información o reservas comunicarse al 3875215235.