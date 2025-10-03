La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención ante el reporte de una mujer, quien el pasado lunes por la mañana fue trasladada en un vehículo particular por dos hombres con quienes habría estado reunida, al Centro de Salud de Villa Primavera, en grave estado de salud.

Las autoridades sanitarias la derivaron en código rojo al hospital San Bernardo, donde permanece internada con pronóstico reservado.

La Unidad de Investigación UGAP, a la que la fiscal Sodero encomendó las tareas investigativas, del análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras diligencias, pudo individualizar a las dos personas que la llevaron al Centro de Salud, y se procedió a su identificación.

Con los datos que ambos aportaron, se logró identificar a la mujer y se contactó a sus padres, poniéndolos en conocimiento de la situación.

Sodero Calvet señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y se espera la evolución de la mujer internada.