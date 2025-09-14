Se hunde Celulosa, florece el Sanatorio: Piedra, papel o jeringa

Mientras Celulosa Argentina se hunde, un grupo empresario liderado por José Urtubey se posiciona en el sector de la salud, con la compra de Farmacias San Francisco y rumores sobre una posible adquisición del Sanatorio Parque. Un negocio que podría transferir activos de una empresa en crisis a un nuevo terreno estratégico, mientras los damnificados siguen esperando respuestas.

Mientras Celulosa Argentina se encuentra sumida en una profunda crisis financiera, surge un rumor que sacude al mercado salteño: José Urtubey, hermano del exgobernador y actual candidato Juan Manuel Urtubey, estaría preparando el terreno para ingresar en el Sanatorio Parque, un emblemático centro médico que actualmente atraviesa una difícil situación económica. Aunque la operación no está confirmada, el traspaso de activos de empresas en quiebra, como la papelera, hacia negocios con mayores perspectivas de rentabilidad genera dudas sobre las intenciones del empresario.

A lo largo de los últimos días, se ha confirmado que José Urtubey, junto con Marcelo Figueiras y Luis Galli, CEO de Newsan, adquirieron el paquete accionario de Farmacias San Francisco, un grupo farmacéutico que integra farmacias, clínicas y laboratorios. Esta compra, que se ubica dentro de un circuito cerrado de negocios de salud, no solo asegura rentabilidad, sino también un constante flujo de dinero estatal. La operación ya está sellada, y la pregunta es: ¿por qué Urtubey no se detendría ahí? Los rumores apuntan a que también podría estar interesado en el Sanatorio Parque, un centro de salud en quiebra, cuyas dificultades financieras lo hacen un terreno fértil para adquisiciones que no siempre se realizan a través de los canales más transparentes.

Entre quiebras y denuncias

La situación de Celulosa Argentina es cada vez más alarmante. La compañía, que produce pasta celulósica y papeles para impresión y escritura, acumula pérdidas por 172.634 millones de pesos y una caída del 44% en sus ingresos, mientras sus directivos, incluido José Urtubey, percibieron honorarios por 3.661 millones, una cifra desmesurada ante el deterioro de la empresa.

Lo que llama la atención es que en los meses previos, la misma compañía había reportado ganancias operativas de 45.000 millones, lo que muestra una administración marcada por decisiones erráticas y cambios bruscos en la contabilidad. La situación derivó en despidos masivos, recortes presupuestarios y, finalmente, en un concurso preventivo de acreedores.

En este contexto, Juan Napoli, presidente del banco VALO Columbus y asesor de la reestructuración financiera, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores y la justicia penal, donde se acusa a José Urtubey y sus socios de haber realizado operaciones de venta de acciones en momentos críticos, utilizando información privilegiada y perjudicando a los acreedores.

La crisis de Celulosa Argentina deja un tendal de damnificados: trabajadores despedidos, proveedores no pagos y una comunidad afectada por el colapso de una empresa que fue en su momento uno de los pilares de la economía provincial. Y ahora, mientras la compañía se hunde, surge la posibilidad de que los activos de esta empresa en quiebra sean transferidos a otros sectores más rentables, como el de la salud privada, con un bajo riesgo y una rentabilidad inmediata.

Un cambio de actores en la salud

La adquisición de Farmacias San Francisco por parte de José Urtubey, Marcelo Figueiras y Luis Galli es una compra que, aunque confirmada, pone en evidencia cómo ciertos sectores económicos se benefician de las debilidades de otros. Estos empresarios, que compartían una serie de encuentros sociales y profesionales en círculos vinculados al poder y la salud, ahora consolidan un nuevo bloque en el sector, donde lo que predomina no es el servicio a la comunidad, sino la lógica de concentración de capital y poder.

José Urtubey, además de su vínculo con Celulosa Argentina, ha demostrado un interés creciente por el sector de la salud, un área que le permite no solo diversificar su portafolio de inversiones, sino también asegurarse una visibilidad social y el control de un negocio con un flujo constante de dinero proveniente de contratos con el Estado. Marcelo Figueiras, a través de su empresa Laboratorios Richmond, tiene una amplia experiencia en el rubro farmacéutico, mientras que Luis Galli, CEO de Newsan, se destaca en la producción de tecnología, pero también en la incursión de inversiones estratégicas en sectores clave de la economía.

El nuevo terreno de maniobras políticas y empresariales

El sector de la salud, al igual que otros sectores sensibles de la economía, ha pasado a ser uno de los favoritos de ciertos actores políticos y empresarios. La compra de Farmacias San Francisco no solo garantiza un negocio altamente rentable, sino también un acceso directo a recursos estatales que perpetúan la concentración de poder económico. Lo que parece un paso legítimo en el mundo de los negocios, en realidad revela las sombras de un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bienestar común.

No es casual que los mismos actores involucrados en la crisis de Celulosa Argentina estén detrás de compras estratégicas en el sector de la salud. Y ahora, la posibilidad de que José Urtubey adquiera el Sanatorio Parque genera aún más inquietud, pues podría estar detrás de un nuevo trasvase de activos hacia un negocio con márgenes mucho más amplios y con un menor riesgo percibido, pero a costa de los damnificados de la crisis anterior.

De la quiebra a la oportunidad

El caso Celulosa-Sanatorio Parque no es un fenómeno aislado. En muchos casos de crisis empresarial, los recursos no desaparecen; simplemente se transfieren a nuevos sectores que ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad, en este caso, la salud privada. Mientras los trabajadores de Celulosa Argentina sufren despidos y los acreedores siguen esperando respuestas, la posibilidad de que José Urtubey y sus socios se posicionen estratégicamente en el sector de la salud plantea un panorama donde los únicos beneficiados serán aquellos con la capacidad de mover grandes cantidades de dinero, mientras que los perjudicados seguirán siendo los mismos de siempre: los trabajadores, los proveedores y los ciudadanos comunes.

La entrada de José Urtubey en el Sanatorio Parque solo consolidaría su poder en un sector que se mueve a la sombra de las políticas públicas y que garantiza una rentabilidad casi asegurada. Lejos de las urnas, en los directorios de estas empresas, se toman las decisiones que definen a qué actores económicos se beneficia, mientras que los sectores más vulnerables quedan al margen de un sistema donde la política y el poder económico se entrelazan para garantizar sus propios intereses.

En Salta y en otras regiones del país, la política y los negocios de la salud se han convertido en un terreno fértil para la concentración de poder. Mientras tanto, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta qué punto las decisiones empresariales están alineadas con el derecho a la salud de la ciudadanía, y no con la rentabilidad de unos pocos?