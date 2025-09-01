Distintas encuestas muestra que, pesar de sus esfuerzos por instalar una supuesta «operación» en su contra, la imagen de Javier Milei y su gobierno caen en picada.

El escándalo de las presuntas coimas en la ANDIS ha impactado significativamente en la aprobación del presidente Javier Milei y su administración. Diversos sondeos de opinión revelan una drástica disminución en el apoyo al mandatario, una tendencia que se acelera a poco tiempo de las elecciones legislativas.

Las últimas encuestas publicadas tras el escándalo por el caso Spagnuolo revelan un notable deterioro en la imagen del presidente Javier Milei y en la percepción de su gobierno. La consultora CEOP informa que la imagen positiva de Milei cayó 7 puntos en las últimas semanas, mientras que su imagen negativa escaló hasta el 59%.

Además, el estudio indica que el 57,9% de los encuestados responsabiliza al presidente por el escándalo, mientras que el 59,3% apunta a su hermana, Karina Milei. Este impacto se refleja también en el electorado, ya que un 15,5% de sus votantes de 2023 manifiesta que no volvería a elegirlo.

Un reciente análisis de Management & Fit (M&F) subraya la gravedad del caso en la opinión pública. La encuesta revela que un abrumador 94,5% de la población está al tanto del escándalo y el 73,2% lo considera un hecho grave. La percepción de la falta de transparencia es alta, con un 81% que opina que el presidente debería dar explicaciones públicas. La consultora también señala que el caso ha afectado la confianza en la gestión de Milei, con un 56% de los consultados que expresa una disminución en su confianza.

Por su parte, la consultora Jorge Giacobbe & Asociados cuantifica la caída de la imagen del presidente en casi 10 puntos en las últimas semanas.

Finalmente, la consultora Zuban Córdoba se suma a esta tendencia, aunque sin dar porcentajes específicos de la imagen individual del presidente, sí reporta un importante golpe a la aprobación de la gestión del gobierno, que cayó a 40,4%. La encuesta destaca que el escándalo por el caso Spagnuolo ha posicionado a la corrupción como una de las principales preocupaciones de la opinión pública, rivalizando con la situación económica.