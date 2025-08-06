Este jueves 7 de agosto a las 18 hs., el reconocido escritor oranense dialogará con el público y firmará ejemplares de sus libros en Librería Rayuela.

La Librería Rayuela, uno de los espacios literarios más activos de la ciudad de Salta, será sede este jueves 7 de agosto de un encuentro con el escritor, artista plástico y gestor cultural Santos Vergara, quien llegará desde San Ramón de la Nueva Orán para presentar su obra y dialogar con los lectores.

La actividad comenzará a las 18 horas en el local ubicado en Alvarado 570 y contará con la presentación de la profesora Julieta Colina, quien introducirá la trayectoria del autor y abrirá el intercambio con el público.

Vergara, una figura destacada en la literatura del norte argentino, ha construido un universo narrativo profundamente ligado a la geografía y la cultura del Trópico de Salta, región en la que se sitúan muchas de sus historias. Su prosa cruza los géneros del cuento, la crónica, el relato histórico y la novela, y está atravesada por la memoria local, el arte visual y las tensiones del territorio fronterizo.



Una obra vasta y multifacética

Santos Vergara es Profesor en Letras, escritor, artista plástico, editor y gestor cultural. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos títulos, entre ellos:

El cuentista (cuentos, 1996)



Las vueltas del perro (novela, 1998)



Orán Trópico Corazón (relato histórico, 2008)



Cuimbae Toro (cuentos, 2009)



Textos fronterizos y otras imágenes (relatos y grabados, 2011)



Pasaron cosas (crónicas, 2020)



Descolgadas del muro (crónicas, 2021)



El Trópico encantado (relatos, 2021)



Elogio del narrador imperfecto (relatos, 2023)



A través de estas publicaciones, Vergara se ha consolidado como una de las voces literarias más singulares del norte argentino, combinando el lenguaje poético con la observación social y el testimonio.

Un espacio para el diálogo

La presentación en Rayuela será una oportunidad para conocer de primera mano la mirada del autor sobre su obra, así como también para reflexionar sobre el lugar de la literatura en los márgenes geográficos y simbólicos del país.

La entrada es libre y gratuita, y se espera una nutrida participación de lectores, estudiantes, docentes y amantes de la narrativa salteña y regional. Además, habrá firma de ejemplares y ejemplares disponibles para la venta.

Cuándo y dónde:

Jueves 7 de agosto

18 hs.

Librería Rayuela – Alvarado 570, Salta Capital