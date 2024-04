El diputado provincial Santiago Vargas se refirió al discurso del intendente Franco Hernández Berni y destacó que era esperable, y rechazó las acusaciones vertidas a lo largo de la exposición. “Nosotros no salimos a lloriquear, salimos a gobernar”, remarcó. El legislador estuvo presente en la apertura del año legislativo en Tartagal, y aseguró que están tranquilos a pesar de los dichos del actual jefe comunal.

Los diputados Matías Monteagudo y Santiago Vargas participaron el lunes 1 de abril del acto de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Tartagal y este martes acompañaron en el acto por el Día del Veterano de Malvinas. Consultado Vargas sobre el discurso de Hernández Berni, el legislador (bloque UCR) declaró que “era lo que esperábamos (…) me parece que en estos tres meses (Hernández Berni) no ha podido encauzar su gestión (…) y lo reconoció (…) vemos muchos vecinos molestos”, comenzó diciendo.

Vargas aseguró que están tranquilos a pesar de las acusaciones vertidas “que son lisa y llanamente mentiras (…) la referida a lo que es Sistemas, dijo que todas las pruebas las iba a pasar a Legales para ver si hacía una denuncia (…) yo puedo decir cómo recibimos nosotros el municipio en el 2019 y puedo asegurar que lo dejamos mucho mejor (…) nosotros no salimos a lloriquear (…) entendimos que la gente nos habia elegido para gobernar y paa mejorar la ciudad y eso fue lo que hicimos”, declaró.

Si está tan fundido el municipio, ¿por qué hasta el 9 de diciembre de 2023 las calles estaban limpias, se cambiaban los focos, se desmalezaba y se recogía la basura?¿qué pasó el 10?¿desapareció todo?¿se rompió todo?“, cuestionó, “la gente se está cansando de escuchar ese discurso y necesita un intendente que gobierne”, resaltó. “No escuché ninguna promesa de obra para este 2024, no va a llegar nada a Tartagal mientras que en los cuatro años de (Mario) Mimessi, fue el municipio con más obras de toda la provincia”, expuso.

“Esa mala herencia a la que hacen referencia no impidió que se aumenten los sueldos en un 200 por ciento (…), no impidió que aumente la planta política y la planta de empleados municipales (…) no solo eventuales sino también con contratos (…) omite decir también que entró un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) de 300 millones de pesos el 9 de diciembre de 2023, y que el gobierno de la provincia triplicó la coparticipación (…) en 2023 era de 400 millones de pesos y este año es de 1.200 millones de pesos y nada de eso estuvo plasmado en el presupuesto que se prorrogó y por eso puede tiene la posibilidad dar esos aumentos pero ojo que la inflación sigue subiendo (…) y no vaya a trasladar un desfasaje al contribuyente tartagalense”, remarcaba.

En cuanto a las obras públicas, Vargas lamentó que no se tenga ninguna noticia sobre una posible continuidad de los trabajos de pavimentación en la Ruta Nacional 86, pero sí se concretará la iluminación y pavimentación frente al Monumento a Hipóliato Yrigoyen (una primera etapa ya iniciada); y también se espera que provincia pueda continuar con la construcción de 240 viviendas en B° Los Tobas ó la construcción de un terciario en el CIC Norte; siempre que se disponga de presupuesto.