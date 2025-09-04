_Presentación en la Usina Cultural_

El público salteño tendrá la oportunidad de disfrutar de un prometedor show el viernes 19 de septiembre a las 22 horas en la Usina Cultural (Juramento y España); donde ofrecerá sus canciones en una noche llena de sorpresas junto a los músicos que lo acompañan.

Sonarán todas las canciones que comparte en su gira: “Un vestido de besos”, “Te esperaba”, “Lagrimas de ausencia”, y “Por mujeres como tú” entre otras.

Sin dudas una imperdible presentación para compartir en familia y amigos.

🎟️ Las entradas continúan a la venta en www.norteticket.com