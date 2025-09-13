Santa Fe: Mejicaneada en El Correo Argentino

La Fiscalía Federal de Rosario ordenó la detención de tres empleados del Correo Argentino sospechosos de crear un «servicio paralelo» de entrega de encomiendas que evadía controles aduaneros.

Estos empleados jerárquicos y de la empresa pública están acusados de recibir el 50% de los tributos que los destinatarios debían pagar. Una cuarta persona, identificada como clienta de este circuito paralelo, también resultó involucrada.

A pedido de la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal, liderada por la fiscal Soledad García, la Policía Federal allanó la casa central del Correo Argentino en Buenos Aires y Córdoba. El juez Eduardo Rodrigues da Cruz autorizó los allanamientos para desbaratar la organización ilegal integrada por personal jerárquico y empleados de la empresa estatal.

El grupo investigado habría montado un sistema para sustraer encomiendas internacionales y evadir el control aduanero de Rosario, entregando los paquetes directamente a los destinatarios previo pago del 50% de los impuestos adeudados. Según las investigaciones, este sistema irregular podría haber funcionado durante al menos una década, involucrando a varios destinatarios y personal del Correo en connivencia.

En abril, la Policía Federal había realizado allanamientos en siete domicilios de Rosario y dos en Buenos Aires, incautando mercadería importada. Aunque en ese momento no hubo detenciones, las investigaciones continúan y ya se cuentan con varias personas identificadas y demoradas, incluyendo a una usuaria del servicio clandestino y un empleado recientemente jubilado.