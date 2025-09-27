El despliegue inmobiliario, comercial y minero convirtió a San Lorenzo Chico en el laboratorio predilecto del “nuevo progreso” salteño. Pero la recesión, la fragilidad estructural y el recuerdo incómodo de otros pueblos que se apagaron con la misma velocidad con que brillaron obligan a preguntarse si el paraíso de countries y oficinas mineras no terminará siendo, más temprano que tarde, una cáscara vacía.

Hasta hace una década, San Lorenzo Chico era poco más que un paisaje apacible, intermedio entre la Capital y la selva de yungas que marca el inicio del Valle de Lerma. Hoy, en cambio, se lo presenta como la postal de un progreso acelerado y feroz: barrios privados con lagunas artificiales, clubes con piletas y canchas de tenis, locales comerciales de estética porteña, torres vidriadas para alojar a las mineras asiáticas y hasta un Hilton en construcción. La transformación fue tan vertiginosa que convirtió a la zona en la “ciudad de quince minutos” mejor lograda del NOA: todo al alcance de la billetera, pero también al filo de la burbuja.

El puntapié lo dieron los hermanos Beccar Varela y su empresa Proyecto Norte, que en 2013 inauguraron Praderas de San Lorenzo: un country con todas las comodidades de un club privado. A partir de allí, la urbanización avanzó como una mancha de aceite: nuevos loteos, centros comerciales, emprendimientos turísticos y el desembarco de corporaciones vinculadas al litio. El relato era perfecto: una comunidad de clase media-alta, inclinada al consumo de bienes durables y experiencias, rodeada de verdes parques, lagunas artificiales y la promesa de un futuro moderno.

El problema es que ese futuro amenaza con resquebrajarse demasiado pronto. La recesión nacional, que en Salta ya barrió con más de 11 mil empleos formales y 1.000 empresas en menos de dos años, golpea también en San Lorenzo Chico. Allí donde había movimiento, se multiplican persianas bajas. Allí donde se prometían ganancias fáciles, hoy hay deudas impagables. El espejismo empieza a mostrar su primera grieta: los comerciantes que apostaron al “nuevo polo” ahora dudan si su esfuerzo terminará convertido en saldo de liquidación.

Minería, ladrillos y el fantasma de Vespucio

Los defensores del modelo insisten en que la minería es el salvavidas que sostendrá la estructura. Pero el litio no es eterno ni infinito: la misma Cámara Argentina de Empresarios Mineros reconoce que el boom tiene fecha de caducidad. La pregunta incómoda es qué pasará con los cientos de oficinas vidriadas que hoy se construyen para las empresas asiáticas cuando el ciclo llegue a su fin.

El ejemplo más gráfico está a 400 kilómetros de allí: Campamento Vespucio, que en los 80 y 90 fue la “Villa Carlos Paz de Salta”, con teatros, clubes, helipuerto y cines al calor de YPF. Tras la privatización, el petróleo se fue y el pueblo quedó reducido a una sombra de lo que era. Nadie quiere nombrarlo, pero la comparación sobrevuela cada esquina de San Lorenzo Chico: ¿puede repetirse la historia?

A la fragilidad minera se suma la propia lógica de los desarrollos inmobiliarios. En 2022, este mismo semanario denunció que uno de los countries más exclusivos del lugar desviaba clandestinamente miles de litros de agua, dejando a barrios enteros con canillas secas. El escándalo se diluyó en las oficinas del poder político, pero exhibió con crudeza un límite evidente: el modelo se sostiene mientras pueda saquear recursos básicos. Lo mismo ocurre con las cloacas: en ٢٠٢٣, el Ente Regulador prohibió nuevas conexiones hasta que la Planta Depuradora Sur amplíe su capacidad. Mientras tanto, casi ١.٥٠٠ m٣/h de líquidos cloacales se arrojan al Río Arenales. Un progreso que flota, literalmente, en aguas servidas.

Comercios que se apagan y un paisaje que muta

El crecimiento comercial fue el segundo motor de San Lorenzo Chico. Restaurantes, boutiques, galerías, gimnasios y locales de servicios se multiplicaron para atender a una población de poder adquisitivo medio-alto. Pero ese músculo se desinfló con la misma rapidez que creció. El derrumbe del consumo interno, la inflación, la recesión y el encarecimiento del crédito dejaron a los pequeños y medianos comerciantes contra las cuerdas.

El informe del CEPA es lapidario: en menos de dos años, desaparecieron 10.673 trabajadores y 1.088 empleadores salteños. San Lorenzo Chico, que había sido la meca de la expansión, no es la excepción. La imagen de persianas cerradas en locales recién estrenados empieza a ser parte del paisaje. Y esa postal, repetida a lo largo de los shoppings diseñados para el consumo, tiene un efecto devastador: convierte lo que parecía un centro pujante en un potencial barrio fantasma de lujo.

El golpe no es menor. La caída de comercios implica pérdida de empleo, menor circulación de dinero y un efecto dominó sobre otros sectores: menos gastronomía, menos turismo, menos movimiento inmobiliario. Lo que alguna vez fue una zona en ebullición, corre el riesgo de convertirse en una serie de cascarones vacíos, como esas torres de oficinas que en otras partes del país se llenaron a fuerza de promesas y terminaron convertidas en mausoleos de vidrio.

La modernidad precaria y el futuro en disputa

Detrás del marketing del “primer Hilton de Salta” o de la “ciudad de quince minutos” late una contradicción: San Lorenzo Chico se pensó como enclave autosuficiente, pero depende por completo de los vaivenes de una economía que hoy expulsa comercios, empleos y hasta habitantes. El lujo convive con la precariedad ambiental, los cortes de agua y la imposibilidad de conectar cloacas. El progreso está hipotecado a la volatilidad de un boom minero que ya tiene fecha de vencimiento.

La pregunta, entonces, no es si San Lorenzo Chico crecerá más, sino cuánto tiempo podrá sostener un modelo que empieza a mostrar fisuras demasiado pronto. En ese reflejo, la historia reciente de Salta advierte: los pueblos que se levantan sobre una sola fuente de ingresos pueden desmoronarse con idéntica velocidad. Campamento Vespucio es el recordatorio más incómodo, pero no el único.

En el fondo, lo que se juega es el futuro de una zona que condensa las promesas y las miserias del modelo extractivista y especulativo que impera en la provincia. San Lorenzo Chico es la vidriera de un progreso que deslumbró durante una década. Hoy empieza a ser, también, la prueba de su fragilidad. La postal de un desarrollo que, a fuerza de countries, mineras y promesas, amenaza con convertirse en otra ruina prematura.