Fue desplazado como presidente del Concejo de Orán. Ni la izquierda le dio una mano.

Samuel Huerga fue desplazado como presidente del Concejo Deliberante de Orán. Según el referente de la izquierda su desplazamiento se dio porque el intendente Pablo González habría pactado con otras fuerzas para bajarlo de su cargo.

De acuerdo a lo dicho por Samuel Huerga su reemplazo se produjo porque desde el Concejo realizaba muchos cuestionamientos contra el Ejecutivo municipal y también insistía con la necesidad de mostrar la realidad del norte salteño. En este sentido, responsabilizó al bloque oficialista por romper con el acuerdo de rotatividad que se había acordado desde un primer momento. Contó además que Palavecino le ofreció la vicepresidencia pero que la rechazó.

Lo más triste fue, en realidad, cuando se quejó de que los camarardas lo dejaron solo. «El sector de izquierda me abandonó y me dejó frente a la lucha contra este gobierno que decía que yo ya me iba a adaptar, que tenía acuerdos espurios y que me habían votado en forma unánime», dijo Huerga.