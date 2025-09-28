¿Salvataje?

ALEJANDRO SARAVIA

La economía argentina está en manos de una persona que aún no salió del frasco, en el sentido de que no conoce al país que la suerte lo llevó a gobernar y de otra que, con el título de ministro de Economía, es un simple trader que se caracteriza, por definición, en ocuparse en la compra y venta de activos financieros con el objeto de obtener ganancias a través de la fluctuación de los precios en el mercado, es decir, simple oportunista de pizarrón que no conoce ni entiende a la economía real. El verlos, junto con Trump, quien se autocelebraba al anunciar la ayuda a su amigo Milei, generó sin dudarlo vergüenza ajena. La misma vergüenza que cuando otro presidente argentino invitaba a Putin, unos días antes de la invasión a Ucrania, a usar a nuestro país como puerta de entrada a Amética Latina. E igual vergüenza que, en su momento, causó el ver y escuchar al entonces embajador de nuestro país en China, Vaca Narvaja, balbucear en mandarin su alcahuetería a Xi Jinping. Pregunta obligada: ¿estos son los estadistas que supuestamente van a sacar a nuestro país del marasmo en que está? Si estos son los estadistas, desde ya que les falta prestancia de tales. Así, en consecuencia, estamos y así, con seguridad, seguiremos estando.

Volviendo al acto de sumisión actuado los otros días ante el matón Trump: la propia gestualidad de Milei trasuntaba sometimiento. Sentadito en la puntita del sillón estilo morris no sabia ni siquiera en dónde meter los pies y, mucho menos, las manos, pendiente como estaba de qué habría de hacer su patrón, Trump, si darle la mano o agarrar la gigantografía en donde estaba reproducido un twit de éste, supuestamente alabando a quien le rendía pleitesía. En realidad, ese acto fue el más claro reconocimiento del fracaso de la gestión gubernamental de Milei al tener que acudir a pedirle auxilio y protección al grandote del barrio. Y, de paso, trasuntaba una claudicación absolutamente inadmisible en el presidente de un país supuestamente soberano.

En cuanto a la gestión económica, supuesto punto fuerte del gobierno nacional, tras chocar la calesita del préstamo de 20 mil millones de dólares del FMI, de los que se hicieron efectivos 14 mil, se piensa ahora que con esta ayudita del Tesoro americano está todo solucionado, cuando, en realidad, se impone una sola pregunta: ¿quién puede asegurar que no volverán a chocarla si hasta ahora no demostraron otra cosa que obcecación, soberbia y dogmatismo?

En el mismo acto estaba también la siempre presente como alter ego, la que manda, la hermana Karina. Pero no en la puntita del sillón sino asentada en el mismo contundentemente, como diciendo que en realidad ella era la verdadera protagonista, el factotum de ese acto que se estaba desarrollando bajo su atenta mirada. Es la misma persona que es imputada en la estafa Libra y, también, de las comisiones incrementadas al 8% en el caso de los medicamentos de los discapacitados, nada menos. Siempre presente, sin que a ninguno de los legisladores se les haya ocurrido preguntar aún qué pito toca en el gobierno esa hermana del presidente que pareciera manejar todo y a quien nadie votó para que maneje todo. Su permanencia ahí, en el gobierno, ya sea que sepa hablar o no, es una cuestión de Estado que debe ser descifrado.

En las propias palabras del Secretario del Tesoro americano, Scott Bressent, está el sentido electoralista de este supuesto salvataje, que se haría efectivo a partir del día de las elecciones del 26 de octubre próximo. Es obligatorio, en consecuencia, preguntarse a cambio de qué. Analistas internacionales hablan de que estamos en una situación semejante a la que se dió tras la segunda guerra que es cuando Estados Unidos emergió como la nueva potencia en detrimento de Inglaterra. En esos momentos nuestro país jugó, a diferencia de Brasil por ejemplo, a la neutralidad, y recién declaró la guerra a Alemania días antes de la rendición de ésta. Churchill, en esos momentos, respecto de nuestro país, dijo que no sólo estábamos del lado de los malos, sino que, fundamentalmente, estábamos del lado de los perdidosos. Ahora, cuando la balanza se inclina hacia el Asia-Pacífico, nos aliamos no sólo con los malos sino, también, con quienes serán, con toda seguridad, los próximos perdidosos.

A lo dicho habría que sumarle otro extremo absolutamente inadmisible que traza, en cierto modo, un paralelismo con aquella época: días después del salvataje de Trump, Milei tuvo una reunión con el responsable de un genocidio contemporáneo. Es decir, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel que, con la pantalla de los atroces asesinatos sucedidos el 7/10/23 en Israel perpetrados por Hamás -los que dificultosamente habrían sido previamente desconocidos por la Mossad, uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo- con esa pantalla, digo, pretende ocupar Cisjordania y Gaza como un nuevo “espacio vital”, ahora instrumentado en beneficio de Israel. Recordemos que Netanhayu está sujeto a una orden de arresto de parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Así como nada bueno se puede esperar del lado del conjunto de improvisados que nos gobiernan, tampoco nada bueno se puede esperar de Trump. No sólo por su narcisismo sino también por su doble carácter de amoral y veleidoso. Su presencia en la presidencia de los Estados Unidos es nítido síntoma de la decadencia de éstos.

Estamos en un momento de transición. Nadie sabe para dónde rebotará la pelota. Se necesita algo de lo que a todas luces carecemos, es decir, estadistas y nos sobran, desgraciadamente, oportunistas. Al menos seamos conscientes de eso, aunque muchos, desde ya, simulen demencia.