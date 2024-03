Un grupo de delincuentes armados perpetró un robo a plena luz del día, llevándose consigo la suma de 10.700.000 pesos. Y también hubo un secuestro.

Dos incidentes policiales sucedieron en Salvador Mazza en un lapso de menos de 12 horas, un joven motociclista fue interceptado por varios hombres que viajaban en una camioneta Amarok blanca, y frente a numerosos testigos, fue golpeado y secuestrado, dejando su motocicleta encendida en la calle.

Horas más tarde, delincuentes que se desplazaban en moto asaltaron a una pareja de jóvenes en plena luz del día en la avenida principal de Salvador Mazza, arrebatándoles una caja que contenía casi 11 millones de pesos.

Ambos sucesos fueron capturados por diversas cámaras de seguridad públicas y privadas, y ahora son fundamentales para esclarecer dos incidentes graves. Es importante señalar que, según los vecinos, una privación ilegítima de la libertad frente a la plaza principal de Salvador Mazza, tal como fue descrita, no tiene precedentes, al menos recientes.

El robo de casi once millones de pesos tuvo lugar en la mañana de ayer, cuando dos individuos vinculados a un empresario de comercio exterior transportaban cerca de 11 millones de pesos y, al subir a la vereda, fueron abordados por un delincuente armado, quien rápidamente se apoderó del dinero.

Las cámaras de seguridad capturaron el momento exacto del asalto a mano armada, y tanto la Policía como la fiscalía Penal de Armando Cazón están investigando este incidente, el cual tiene varios antecedentes en esa localidad de la frontera norte.

El fiscal penal a cargo, al ser consultado, declaró ayer: «Estamos llevando a cabo la investigación, avanzando con la certeza y la convicción de que lograremos resolver el caso. Lamentablemente, este tipo de actos delictivos son habituales aquí; han ocurrido en numerosas ocasiones», relató. El fiscal también informó: «Estamos colaborando con la Policía y la Brigada de Investigaciones en el tema, realizando un estudio exhaustivo de las cámaras y otras acciones para comprender la situación que se presentó y poder esclarecerla».Además, agregó: «Estas personas operan con una logística específica, se desplazan en motocicletas y realizan su trabajo en cuestión de segundos. No tengo dudas de que no se trata de un robo al azar; es algo planificado. No se trata de dos sospechosos, ni mucho menos; son varios los involucrados. He hablado con el jefe de la Brigada y otras autoridades, y sabemos que hay más personas implicadas de las que aparecieron en escena, pero esto lo iremos descubriendo a medida que avance la investigación», sugirió.