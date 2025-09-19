Salvador Mazza: Fiscalía pide captura internacional de un sospechoso

El pasado lunes 15, un hombre falleció tras ser apuñalado en un incidente cuyas circunstancias aún se están investigando. El suceso ocurrió en la madrugada.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, ha iniciado una exhaustiva investigación en relación con la muerte violenta de un hombre de 35 años. El trágico suceso tuvo lugar en la ciudad de Salvador Mazza, durante la madrugada del lunes 15.

La Unidad de Investigación UGAP Tartagal, encargada de llevar adelante las pesquisas, logró identificar a un sospechoso en conexión con el crimen. Con la debida autorización del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, se procedió a realizar un allanamiento en el domicilio del individuo señalado. Durante el operativo, las autoridades lograron incautar diversas prendas de vestir, armas blancas, armas de fuego y otros elementos que podrían resultar de interés para el avance de la causa.

Actualmente, el sospechoso cuenta con una orden de detención en su contra. Ante su actitud evasiva y con el objetivo de asegurar su comparecencia ante la justicia, el fiscal Vega ha elevado una solicitud formal a las autoridades competentes para que se proceda a su captura a nivel nacional e internacional.