Salteña triunfa en Los Juegos Mundiales de Trasplantados

Vilma Elizabeth Achuma, receptora de un trasplante de riñón hace 15 años, brilló en la competencia internacional representando a Argentina, donde obtuvo el primer lugar en lanzamiento de disco y se posicionó octava en bala y jabalina.

La atleta salteña Vilma Elizabeth Achuma, trasplantada renal hace 15 años, tuvo una actuación sobresaliente en los Juegos Mundiales de Trasplantados de Verano en Dresde, Alemania. Entre 26 competidoras de su categoría, ganó la medalla de oro en lanzamiento de disco y obtuvo el octavo lugar en bala y jabalina.

Es la única representante de Salta en atletismo de campo, integra el Círculo de Atletas Veteranos de Salta (CAVES) y compite a nivel nacional e internacional.

Achuma enfatizó que el deporte fue crucial en su recuperación, fortaleciéndose en todos los aspectos y permitiéndole honrar a su donante. Subrayó que la actividad física mejora significativamente la calidad de vida de los trasplantados.

Asimismo, el evento organizado cada dos años por la Federación Mundial de Trasplantes con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, busca promover la donación de órganos y demostrar que los trasplantados pueden llevar una vida plena con cuidados adecuados.