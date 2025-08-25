La Caja de Abogados de Salta, junto con el Colegio de Abogados de la provincia, organiza este miércoles 27 de agosto un taller dirigido a profesionales del derecho y a la comunidad en general, con el objetivo de orientar sobre cómo actuar frente a la suspensión indebida de las pensiones no contributivas (PNC).

El evento se realizará en Av. Sarmiento 308, Salón de las Américas, y se desarrollará en dos etapas:

15 a 17 hs. – Taller práctico dirigido a abogados y abogadas, enfocado en estrategias legales y procedimientos administrativos ante la suspensión de PNC.

17 hs. – Asesoramiento jurídico gratuito abierto a toda la comunidad, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad.

El taller cuenta con la colaboración de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta, buscando acercar el conocimiento legal a quienes más lo necesitan.

A través de sus redes sociales, la organización destacó:

«Nuestro compromiso: defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. ¡Los esperamos!»

Este tipo de iniciativas refuerza el rol social de la abogacía, llevando asistencia legal directamente a la comunidad y promoviendo el acceso a derechos fundamentales de quienes perciben pensiones no contributivas.