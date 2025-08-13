Datos oficiales confirman la posición de Salta como la provincia con mayor competitividad turística del Norte argentino. En un contexto nacional donde el turismo enfrenta restricciones por caída del consumo interno, encarecimiento de tarifas y crecimiento del turismo emisivo, Salta logró sostener niveles de actividad superiores al resto de las provincias del NOA, con una combinación de infraestructura consolidada, conectividad aérea, volumen de pasajeros y un impacto económico tangible.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante el año 2024 el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes registró 1.325.068 pasajeros, cifra que la posiciona en primer lugar en el norte argentino, por encima de Tucumán (756.541 pasajeros) y Jujuy (511.431). En términos operativos, Salta concentró 11.523 movimientos aéreos, frente a 6.320 en Tucumán y 4.253 en Jujuy. Además, lidera en cantidad de rutas aéreas directas, con el 45,4% del total regional, tanto nacionales como internacionales (incluyendo conexiones con San Pablo, Lima, Asunción y próximamente Panamá).

En cuanto a infraestructura turística, los datos del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA) y del Registro Nacional de Agencias de Viajes muestran que Salta cuenta con 20.432 plazas habilitadas y 510 alojamientos registrados, mientras que Jujuy tiene 11.558 plazas y 428 alojamientos, y Tucumán 11.452 y 221, respectivamente. También encabeza en agencias de viaje, con 192 activas a julio de 2025, lo que representa el 35,6% del total regional, duplicando a Jujuy (60) y superando ampliamente a Tucumán (117).

Durante la temporada de invierno, Salta registró una ocupación promedio del 60,2%, según el relevamiento hotelero diario elaborado por el Ministerio de Turismo y Deportes de Salta. La Ciudad de Salta alcanzó un 71,3% de ocupación, y destinos como Iruya (64,9%), San Antonio de los Cobres (64,1%), La Caldera (61,3%) y Cafayate (53,6%) también mostraron buenos desempeños. Estos porcentajes se alcanzaron sobre una base mucho más amplia que en otras provincias. Aunque Jujuy no publica datos, según el reporte “Jujuy en Números – Invierno 2025”, hubo una ocupación promedio del 67% pero esa cifra se calcula sobre la mitad de la capacidad instalada, con fuertes concentraciones en zonas puntuales como la Quebrada (80%) y los Valles (70%), mientras que la Puna tuvo 48% y las Yungas no presentan datos precisos. En este contexto, Salta no solo sostuvo altos niveles de ocupación, sino que lo hizo con una estructura más grande y de forma más equilibrada en todo el territorio.

El impacto económico directo también fue superior. De acuerdo con el relevamiento elaborado por el área de Estadísticas del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta, en base al gasto promedio por rubro y al volumen de turistas, la temporada invernal generó más de $128.607 millones de pesos en gasto directo en alojamiento, gastronomía, excursiones, transporte y servicios turísticos. Jujuy, según su informe oficial, reportó un impacto económico de $46.151 millones, con un gasto promedio diario de $99.054 por persona.

Más allá de las cifras, Salta se diferencia por su modelo territorial. La actividad turística está distribuida en toda la provincia, con corredores activos en la Puna de los Andes, los Valles Calchaquíes, la Selva de Montaña, el Valle de Lerma, las Quebradas Andinas, el Valle Histórico y Gaucho y destinos cercanos. Esta territorialidad permite generar empleo e ingresos en comunidades alejadas de los centros urbanos, a través de productos como el turismo rural, la observación de aves, el astroturismo, la pesca deportiva, el senderismo y el enoturismo. Más de 150 experiencias registradas, 42 senderos georreferenciados y un sistema de capacitación permanente completan la base de una oferta multisegmentada y sostenible.

Con políticas públicas activas como la reducción impositiva por ley para el sector turístico, Salta se convirtió en la primera provincia del país en avanzar con un esquema de alivio fiscal estructural, lo que impulsó nuevas inversiones, fortaleció la rentabilidad del sector y brindó previsibilidad a emprendedores y prestadores.

El turismo del Norte avanza en conjunto, pero Salta lidera por infraestructura, conectividad, volumen, resultados y planificación. Todos los indicadores, provistos por fuentes oficiales y organismos nacionales, muestran que Salta no solo fue la más elegida durante la temporada, sino que es la que está mejor preparada para sostener un crecimiento real, territorial y sustentable en el tiempo.