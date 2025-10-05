Salta y el empleo público

Según un informe con datos del censo nuestra provincia se presenta por debajo de la media nacional en cuanto al empleo público.

Los distritos menos poblados son los que más empleados públicos tienen, según una publicación de Argendata (Fundar) con datos del Censo 2022.

Santa Cruz lidera el ranking con 117,7 empleados por cada mil habitantes, seguida por La Rioja (114,8) y Catamarca (111,4). En el otro extremo aparecen Córdoba (40,3), Santa Fe (45,3) y Buenos Aires (46,7).

El empleo público argentino se concentra en tres grandes áreas: administración pública y defensa (55,2%), educación (26,4%) y salud (18,4%).

Para el caso de nuestra provincia, Salta se encuentra por debajo de la media nacional que es del 69,78%, aparece con 53,85% representando en administración. En cuanto a la composición del empleo público provincial, su estructura del empleo público provincial según actividad, en porcentaje el 27,05% corresponde al área de educación y 18,09 de salud.

En la primera categoría entran perfiles muy diversos: desde administrativos, profesionales y técnicos que trabajan en oficinas estatales, hasta policías, gendarmes y miembros de las fuerzas armadas. En educación se contabilizan docentes y no docentes de todos los niveles, desde inicial hasta universitario. Y en salud se incluyen médicos, enfermeros y personal auxiliar que se desempeñan en hospitales y centros de atención pública.

El empleo público atraviesa todo el país y los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Según el INDEC, en 2024 había 3,8 millones de puestos en el sector público, lo que equivale al 17% del empleo total.

Según el Censo Nacional de Población 2022, las provincias argentinas muestran grandes diferencias en la cantidad de empleados públicos por cada mil habitantes.

En el extremo superior aparecen varias provincias patagónicas y del noroeste: Santa Cruz lidera con 117,7 empleados públicos cada mil habitantes. La siguen La Rioja (114,8), Catamarca (111,4) y Tierra del Fuego (106). Todas ellas, junto con La Pampa, están entre las menos pobladas del país.

En el otro extremo, las provincias con menor proporción de empleados públicos son Córdoba (40,3), Santa Fe (45,3) y Buenos Aires (46,7), que a la vez son las tres más pobladas.

La tasa de empleo, que representa la proporción de la población ocupada en relación con la población total, se ubicó en el 43,8% a nivel general y fue de 55,6% para la población mayor de 14 años. Por otro lado, la tasa de desocupación, que refleja el porcentaje de la población desocupada en relación con la población económicamente activa, alcanzó el 6,7%.

En cuanto a la intensidad ocupacional, se observó un aumento en el número de ocupados plenos, que son aquellos que trabajan entre 35 y 45 horas a la semana y no buscan otra ocupación, llegando a ser del 51,9% en el cuarto trimestre del año.

La cantidad de subocupados, que son aquellos que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y están disponibles para trabajar más horas, se situó en 11,2%.

En términos de las ramas de actividad económica, se destacó un significativo crecimiento de ocupados en la rama “Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura” con un aumento de 56,0%. También se observa que el 66,5% de los ocupados tiene categoría de “Asalariado”, el 28,9% de “Cuenta Propistas” y solo el 3,1% corresponde a “Patrón”.

Menos trabajo para las mujeres

El informe advierte sobre la brecha de género que se acrecienta en la participación laboral. Mientras que el 52,6% de los varones forman parte activa del mercado de trabajo, solo el 41,6% de las mujeres lo hace. Cuando se observa el desglose por edades, la desigualdad se vuelve más pronunciada. En el grupo de 14 a 29 años, los hombres presentan una tasa de actividad del 50,7%, frente al 34,9% en mujeres, la brecha de género alcanza una diferencia de 15,8 puntos.

De la misma manera, en el grupo de 30 a 64 años la brecha es de 15,6%, lo que sugiere que la diferencia en la tasa de actividad entre hombres y mujeres es más pronunciada en este rango de edades, siendo de 90,7٪ para el primer grupo y de 75,1٪ para las mujeres.

La caída más fuerte fue en el grupo de las mujeres jóvenes, de entre 14 y 29 años, cuya participación se desplomó 8,4 puntos porcentuales.

También disminuyó la presencia de las mujeres adultas (30 a 64 años) en el mundo laboral, con una caída del 0,9%, al igual que los varones en general, que bajaron 0,7 puntos.