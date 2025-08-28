Según un relevamiento de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), la ciudad de Salta se encuentra entre las localidades con la tarifa mínima de colectivo urbano más baja de la Argentina.



El boleto en Salta: $1.150

De acuerdo al ranking elaborado por FATAP, que ordena las tarifas urbanas de mayor a menor, Salta aparece en el puesto 25 con un boleto mínimo de $1.150, dentro de la región NOA. Este valor contrasta fuertemente con el de ciudades como Dina Huapi-Bariloche en Río Negro, que encabeza la lista con una tarifa de $2.153, o Pinamar en Buenos Aires, donde el pasaje cuesta $2.105.



Comparación con otras provincias

Mientras en el centro del país y la región patagónica los precios superan los $1.500 en la mayoría de los casos, el boleto salteño se mantiene por debajo de esa línea. Ciudades como Córdoba Capital y Santa Fe pagan $1.580, Posadas-Candelaria $1.595 y Cipolletti $1.510.

Incluso en el norte argentino, Resistencia y Sáenz Peña tienen un boleto de $1.300, y Formosa de $1.280, valores más altos que los de Salta.



Una diferencia que impacta en el bolsillo

El lugar que ocupa Salta en el ranking nacional cobra relevancia en un contexto de constantes reclamos por los aumentos en el transporte urbano. La tarifa local aparece como una de las más accesibles del país, pese a los incrementos generalizados que afectaron a la mayoría de las provincias en los últimos meses.

Con esta diferencia, los usuarios salteños pagan hasta un 46% menos que en ciudades patagónicas como Bariloche o Dina Huapi, donde los boletos superan los $2.100.