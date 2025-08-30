Salta se prepara para El Milagro 2025

Diversas divisiones del Ministerio de Seguridad y Justicia coordinarán la cobertura preventiva de seguridad para los distintos eventos programados en el marco del Milagro 2025. La Policía de Salta, junto con el 911 y Defensa Civil, operarán en todo el territorio provincial.

En el marco de las celebraciones del Milagro 2025, el Ministerio de Seguridad y Justicia ha dispuesto un amplio operativo de seguridad preventiva que involucrará a diversas áreas de la cartera. Debido a que el objetivo principal es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes en los diferentes servicios y eventos programados en toda la provincia.

Para ello, se ha coordinado el trabajo conjunto de la Policía de Salta, el servicio de emergencias 911 y Defensa Civil, quienes desplegarán recursos humanos y materiales en todo el territorio provincial.

La Policía de Salta reforzará su presencia en los lugares de mayor concentración de personas, realizando patrullajes preventivos y controles vehiculares. El servicio 911 estará disponible las 24 horas para atender cualquier emergencia o solicitud de asistencia. Defensa Civil, por su parte, coordinará acciones de prevención y respuesta ante posibles contingencias.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad y Justicia reafirma su compromiso de trabajar en forma coordinada con otras instituciones y organismos para garantizar la seguridad y el orden público durante las festividades del Milagro 2025. Se solicita a la población colaborar con las autoridades y denunciar cualquier situación sospechosa al servicio 911.