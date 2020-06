Esa provincia volvió a fase 1 en sus municipios más importantes, pues se teme que hay circulación comunitaria del virus.

La ministra de Salud de la provincia vecina de Salta, Josefina Medrano, tiene un alivio: no hay nada como tener cerca a alguien más incompetente, como para dejar de parecer incompetente. Y ese es el efecto Jujuy en Medrano.

El 17 de junio, por primera vez, dejó de esconderse de la prensa.

“Este giro que ha dado Jujuy ayer nos pone en alerta a trabajar otras cuestiones e implementar otros protocolos. Somos vecinos de Jujuy, tenemos mucho tránsito por esa provincia, así que vamos a extremar las medidas de control en el ingreso a la provincia como cualquiera otra provincia que eventualmente pudiera tener circulación viral, en este caso Jujuy, que es muy colindante con nosotros con el cual tenemos muchos vínculos”, dijo a El Expreso.

“En Jujuy cambió la situación epidemiológica en el día de ayer. En este sentido, nosotros vamos a tomar los recaudos necesarios porque ellos comienzan a tener circulación viral…Se va a cambiar el protocolo que teníamos establecido con gente que venga de Jujuy, a los fines de controlar bien el ingreso a las personas que vengan de la vecina a Salta”, acotó.

La ministra analizó la situación que vive Jujuy y la razón que los llevó volver a la fase 1, a pesar de tener sólo 10 casos de coronavirus: “La vuelta que ha planteado Jujuy a fase 1 se debe principalmente a dos criterios: Uno, que estas personas que han aparecido como casos positivos en el día de ayer, hay una que no sabe de dónde se ha contagiado, lo cual lo pone a pensar ya en una eventual circulación viral dentro de la provincia, que le cambia absolutamente el panorama epidemiológico, y por otro lado, hay que recordar que Jujuy lamentablemente ha tenido un fallecido por coronavirus. Entonces son dos factores que eventualmente llevan al COE provincial a plantear esta situación de volver a fase 1 que no es inadecuada en este sentido”.

Salta no tendrá un cerro con siete colores, pero al menos todavía no hay virus comunitario.