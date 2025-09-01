El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, destacó que «un mayor número de vuelos implica nuevas posibilidades de desarrollo, tanto para el sector turístico como para las relaciones comerciales de la provincia».

A partir del 2 de enero de 2026, Aerolíneas Argentinas comenzará a operar la ruta Salta-Florianópolis, con dos frecuencias semanales los lunes y viernes (10 y 12 hs). Los vuelos, de 2 horas 35 minutos, se realizarán en aviones con capacidad para 170 pasajeros.

Con esta nueva conexión, Salta sumará un total de cinco vuelos internacionales directos: Lima (Latam), Asunción (Paranair), San Pablo y Florianópolis (Aerolíneas Argentinas) y, a partir del 23 de septiembre, la conexión con Panamá a través de Copa Airlines.

Por su parte, la ministra de Turismo y Deportes Manuela Arancibia, resaltó que estas iniciativas, impulsadas por el gobernador Gustavo Sáenz, «colocan a Salta en el mapa mundial, generando empleo y oportunidades para los salteños, y fortaleciendo el turismo receptivo con mercados clave como el sur de Brasil».