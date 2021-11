Recientemente aparecieron en facebook imágenes de lugares de la provincia modificados para poder imaginarnos cómo sería Salta en otros contextos, incluso uno en donde las calles están arregladas. Hablamos con el artista detrás de los diseños. (Gabriela Anahí Hernández)

Su nombre es Arnaldo Maximiliano Zelaya y recientemente publicó diseños gráficos de lugares de Salta que dejaron a más de uno impresionado, estos son algunos:

Sobre la idea de los diseños dijo “Bueno en realidad no es que use Salta como referente simplemente es que es mi ciudad, siempre me gusto editar y demás de hecho he realizado otros montajes sobre las leyendas de argentina: la alma mula, el familiar y cosas así, lamentablemente se me perdieron esos diseños” y agrega “esto surgió cuando un día de niño vi photoshop y todo lo que se puede hacer, y un día me pregunte que seria increíble poder ver, ovnis, gigantes, dinosaurios y más en diversas parte de salta, y ahí empezó todo hace ya más de 8 años, hoy a mis 25 años realizó esto por diversión.

Las imágenes también muestran una Salta a futuro sobre esto opinó “Bueno no puedo ser objetivo pero a futuro creo que podría mejorar bastante” y agrega sobre sus gustos al diseñar “me gusta diseñar diversas cosa pero prefiero sobre criaturas imposibles, en una ocasión hice un montaje del cabralito en la forma que me lo imaginaba, pretendo subir esa imagen para que la vean, pero aparte de eso mis montajes son mas para mi mismo porque me sirven de inspiración”

Arnaldo también tiene otras expectativas cómo las de publicar un libro “estoy realizando un libro el cual espero poder publicar se llama » 100 historias en una noche», es un libro de terror me encanta el terror de ahí los diseños de mis montajes”, comenta que una de las historias que más le gusta se llama “no lo leas” “Esta es una de las historia que están en el libro mi sueño es poder publicar mi libro y que llegue a mucha gente, todas las historias están ambientadas en Salta

Ya arregló varias calles

Zelaya recibe sugerencias para sus diseños a través de redes sociales (grupo de whatsapp o grupos de facebook de Salta), lo más solicitado es modificar calles de la Ciudad de Salta para ver cómo se verían arregladas “recientemente hice estas de cómo se vería las calle de Salta específicamente barrio democracia esta es la imagen que use” (imágenes calles)

Cultura en emergencia

En Salta la cultura está en emergencia, hay un sin fin de talentos que esperan a ser descubiertos, a ser apoyados y admirados. Muy lejos está esa Salta que paría grandes artistas y los presentaba al mundo con mucho éxito, artistas recorriendo países con el nombre de la provincia en el pecho era un lujo que nos podíamos dar.

Hoy la pandemia afecta a muchos artistas en su expresión y forma de vida, pero hay una pandemia que los afecta a la par y es la de la indiferencia, la falta de políticas para la cultura, la falta de importancia que la cultura se merece, pesa sobre la provincia una pesada apariencia conservadora que no abre su cabeza a las miles formas de expresión y de talentos, ¿Que es el hombre sin un alma? y ¿Qué es el hombre sin el arte y la cultura?, solo una máquina programada y oscura que muere lentamente sin desarrollarse espiritualmente.