El 90% de los accidentes fueron ocasionados por yararás. La mayoría de los casos se concentraron en San Martín, Orán y Capital. Salud Pública también actualizó datos de otras patologías bajo vigilancia epidemiológica.

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, informó que hasta la semana epidemiológica 33 —entre el 10 y el 16 de agosto— se notificaron 56 casos de mordeduras de serpientes en la provincia.

La especie más frecuente es la yarará, responsable de 50 de los registros (89,3%). Los departamentos más afectados fueron San Martín, Orán y Capital, donde se concentraron cerca del 70% de los episodios. También se detectaron casos en Anta, Rivadavia, Rosario de la Frontera, General Güemes y La Viña.

En menor medida se notificaron tres accidentes por cascabel (dos en Anta y uno en San Martín) y uno por coral en el mismo departamento. Otros dos casos se encuentran bajo estudio para determinar la especie.

Las autoridades recordaron que la yarará provoca un veneno de acción hemotóxica, mientras que la cascabel posee un veneno neurotóxico y miotóxico, y la coral, de baja incidencia pero alta peligrosidad, presenta un veneno neurotóxico.

Otros datos epidemiológicos

Además del ofidismo, Salud Pública brindó un panorama sobre otras enfermedades:

Zoonóticas: 328 picaduras de alacranes en lo que va del año; 557 accidentes potencialmente rábicos por mordeduras de perro; 29 casos de hidatidosis; 3 de hantavirosis y 3 de rabia animal.

Hepatitis virales: 16 casos acumulados en 2025.

Enfermedades inmunoprevenibles: 339 casos de varicela, 96 de meningoencefalitis y 24 de parotiditis; no se confirmaron casos de sarampión, poliomielitis ni difteria.

Enfermedades transmitidas por alimentos: 20 casos de salmonelosis, 1 de botulismo infantil y 1 de síndrome urémico hemolítico.

Enfermedades respiratorias: 338 casos tipo influenza, 113 de bronquiolitis, 137 de neumonía y 4 de COVID-19 en la última semana, con 169 pacientes hospitalizados.

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que en la provincia circulan virus como influenza A y B, adenovirus, COVID-19 y sincicial respiratorio. Hasta la fecha, se registraron nueve muertes por enfermedades respiratorias en 2025.