Salta: La barbería que cortó con el tabú de los cuernos

En Salta Capital, mientras algunas peluquerías prometen looks modernos y otras insisten con el “corte clásico”, una barbería decidió ir directo al hueso —o mejor dicho, al cuerno.

Los carteles en la vereda no dejan lugar a dudas:

“¿Feliz San Valentín? Perfecto. Cortate el pelo y descubrí esos cuernos”.

“A tu novia ya le dieron regalo adelantado. Cortate el pelo y dejá de ser gorreado”.

“¿Te fueron infiel? Vení y cortate el pelo. Lucí esos cuernos”.

Los vecinos pasan, miran, sonríen incómodos y siguen de largo. Otros frenan, leen dos veces, sacan foto y la suben a redes. Nadie sale indemne: ni los enamorados, ni los gorreado crónicos, ni los que todavía creen que su relación es a prueba de barberías sarcásticas.

En tiempos en que el marketing suele apostar al romanticismo y los corazoncitos rosas, este local eligió la cornamenta como estrategia de fidelización (o de infidelidad, según se mire).

“Acá no vendemos humo. Vendemos cortes de pelo. Y si encima ayudamos a que descubras tu verdadera condición sentimental, mejor”, podría ser el eslogan no oficial.

Así, entre tijeras y máquinas, la barbería salteña inauguró un nuevo servicio: diagnóstico capilar y amoroso en una sola pasada.

En resumen: podés salir con un corte fresco, pero no con el corazón intacto.