Salta participa, una vez más, en la convención minera más importante del mundo, la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), reafirmándose como uno de los destinos más seguros para la inversión minera global. El evento, que reúne a gobiernos, empresas y fondos de inversión, se desarrolla en Toronto hasta el miércoles 5 de marzo.

La provincia de Salta encabeza su participación en Argentina Day, el evento central de la delegación argentina en PDAC, donde el país presenta su potencial minero ante inversores globales, empresas y organismos internacionales.

En esta edición, la jornada contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a autoridades nacionales y provinciales, consolidando a Argentina como un destino clave para el desarrollo de la industria.

En este marco, el ministro Martín de los Ríos representó a Salta, disertó ante un auditorio masivo de empresarios del sector a nivel global. Allí, el titular de la cartera de Producción, resaltó en su exposición la seguridad jurídica. sostenibilidad ambiental, licencia social y proyectos de infraestructura en marcha.

Una agenda estratégica para potenciar inversiones

La agenda de actividades comenzó el domingo con la presentación de Salta en el Argentina Mining Pavilion, en el bloque Why Argentina Should Be Your Next Strategic Move, donde presentó el crecimiento sostenido de la provincia, su cartera de proyectos en producción y las ventajas que ofrece Salta como destino de inversión.

Para esta edición en PDAC 2025, Salta se propone cumplir múltiples actividades estratégicas. Además de su participación en Argentina Day, el ministro mantuvo reuniones con líderes del Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF), entre ellos su directora, Isabelle Ramdoo, y representantes de políticas mineras para América Latina. En este encuentro se abordó iniciativas para fortalecer la gobernanza minera y consolidar herramientas que impulsen la actividad en la provincia.

Cabe destacar que el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, (IGF) apoya a los gobiernos para promover la buena gobernanza minera para el mejoramiento de las comunidades, las economías y el medio ambiente.

Asimismo, la delegación salteña participará en encuentros con ejecutivos del sector minero y financiero en foros clave como el Canadian Council for the Americas y la TSX Roundtable Argentina, donde Salta continúa proyectando nuevas oportunidades de inversión.

Asimismo, la provincia prevé su participación en una mesa de trabajo con autoridades mineras de Quebec, Ontario y British Columbia, donde se abordarán estrategias de atracción de inversiones y la aplicación de estándares ESG en la industria.

En el marco de la convención, Salta vuelve a presentarse con solidez y visión estratégica, consolidando su liderazgo con un modelo minero sustentable y un Plan Provincial de Desarrollo Minero 2030 que garantiza crecimiento, innovación y generación de empleo.